Coworking Smart inaugura nova unidade no Rio de Janeiro

O mercado de coworking segue em expansão no Brasil, impulsionado pelo crescimento do modelo de trabalho híbrido e pela necessidade de maior flexibilidade por parte de empresas e profissionais autônomos. De acordo com o Censo Woba 2024, já são quase 3 mil espaços de coworking ativos no país, um número que reflete a consolidação desse segmento como uma alternativa aos escritórios tradicionais. Nesse contexto, o Coworking Smart, uma das maiores redes do setor, inaugura uma nova unidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, expandindo sua atuação para uma das regiões empresariais mais estratégicas do país.

A nova unidade está localizada no Condomínio Office Tower na Avenida das Américas, um dos principais centros empresariais do Rio de Janeiro, que abriga empresas de tecnologia, inovação e startups. O espaço oferecerá a estrutura necessária para profissionais e empresas que buscam um ambiente de trabalho flexível e estruturado para os serviços de endereço fiscal e comercial. A proposta do coworking é atender desde pequenos negócios e startups até grandes empresas que necessitam de um espaço dinâmico para suas operações no modelo híbrido.

"O crescimento do Coworking Smart acompanha uma transformação no mercado corporativo, onde as empresas estão cada vez mais adotando espaços flexíveis e buscando reduzir custos operacionais sem comprometer a infraestrutura. Nosso objetivo é democratizar o acesso a um ambiente de trabalho de alto nível, que incentive a colaboração e o networking entre profissionais de diferentes áreas", explica Saulo Da Rós, CEO & Founder do Coworking Smart.

Fundado em 2014, o Coworking Smart surgiu com o objetivo de oferecer um ambiente acessível e colaborativo para empreendedores e empresas que buscavam infraestrutura de qualidade sem os custos fixos elevados de um escritório próprio. Desde então, a rede tem se expandido no cenário nacional, figurando entre os maiores coworkings do Brasil, tanto em número de clientes quanto em unidades e faturamento. A empresa vem dobrando seu faturamento anualmente, acompanhando a crescente demanda pelo modelo de trabalho compartilhado e a profissionalização desse mercado no país.

De acordo com Tatiane Souza, CEO da Woba, a demanda por coworkings deve seguir em alta nos próximos anos: "O Brasil tem visto uma grande adesão ao modelo de trabalho híbrido, e os coworkings têm sido fundamentais para esse movimento. O número de espaços mais que dobrou nos últimos cinco anos, e a tendência é que o setor continue crescendo, especialmente em cidades onde há forte presença de startups e empresas inovadoras".

A escolha da Barra da Tijuca para a nova unidade acompanha o crescimento econômico da região, que tem atraído cada vez mais empresas e startups. Com uma infraestrutura moderna e localização estratégica, o bairro tornou-se um polo empresarial em expansão, reunindo empresas de tecnologia, finanças, inovação e setores criativos. "Além disso, o aumento da procura por espaços de coworking na cidade reflete uma mudança no comportamento do mercado corporativo, que busca cada vez mais alternativas flexíveis e adaptáveis às novas dinâmicas de trabalho" afirma Saulo.

O setor de coworkings no Brasil também tem sido impactado por mudanças na legislação, que incentivam a formalização de pequenos e médios empreendedores. O uso de endereços fiscais e comerciais em coworkings tem crescido significativamente, permitindo que empresas possam registrar suas atividades em locais estratégicos sem a necessidade de um escritório físico permanente. Da Rós afirma que "esse modelo tem sido adotado tanto por negócios em fase inicial quanto por grandes empresas que buscam reduzir custos operacionais."

Com unidades em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o Coworking Smart segue sua estratégia de expansão nacional, consolidando-se como um dos maiores players do setor. A nova unidade na Barra da Tijuca representa mais um passo nesse crescimento e reforça o compromisso da empresa em oferecer soluções acessíveis para profissionais e empresas que buscam ambientes de trabalho mais dinâmicos e colaborativos.

Mais informações sobre o Coworking Smart e seus espaços de trabalho estão disponíveis no site: www.coworkingsmart.com.br.

