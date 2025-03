Mercado estético cresce e atrai público cada vez mais jovem

Segundo levantamento feito em 2022 pela Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos nos Estados Unidos, 76% dos cirurgiões plásticos relataram um aumento na demanda por procedimentos cosméticos e 23% afirmaram que seus negócios duplicaram. Ainda de acordo com a pesquisa, disponível na Mordor Intelligence, o mercado global anti-envelhecimento deverá registrar um CAGR de mais de 6% de 2024 a 2029.

De olho nas tendências estéticas, 50% das mulheres entre 18 e 24 anos nos EUA afirmaram que desejam adicionar à sua rotina produtos que retardem o aparecimento das rugas, segundo um estudo feito pela The Benchmarking Company, em 2018, e noticiado na CNN Brasil.

Para a médica dermatologista Dra. July Barcellos, os números refletem um desejo despertado pelas redes sociais, espaço no qual os jovens têm mais acesso e visibilidade. “Isso desencadeia uma curiosidade e, por consequência, a busca pelo cuidado com a pele”, explica a especialista.

“Na medicina, sabemos que prevenir é sempre melhor. Os jovens têm se interessado muito por isso e nós, médicos, também temos encontrado públicos cada vez mais jovens, pois é aí que está a chave do sucesso: o cuidado a longo prazo”, complementa.

Entre os procedimentos mais procurados que visam o rejuvenescimento da pele estão a toxina botulínica e o estímulo de colágeno, conforme aponta a médica. Ela explica que a toxina botulínica é uma medicação injetada na musculatura facial, que faz com que alguns músculos do rosto paralisem na área em que a substância é aplicada, gerando uma atenuação das rugas e linhas de expressão. Já os bioestimuladores de colágeno “trabalham estimulando a pele a produzir um colágeno novo e natural, melhorando, dessa forma, a flacidez do rosto, pescoço e até de áreas corporais”.

Avanços e tecnologia

Com o crescimento do mercado da estética, da medicina regenerativa e do rejuvenescimento, novas tecnologias e produtos têm sido desenvolvidos e, segundo Dra. July Barcellos, são muito promissores.



“A longo prazo, acredito que teremos cada vez mais recursos seguros para o tratamento da beleza e do rejuvenescimento. O crescimento dos procedimentos não invasivos, que possuem um tempo de recuperação menor, também é muito atrativo para um público que busca resultados em curto período de tempo”, enfatiza.

Para os pacientes e profissionais da área, todo esse desenvolvimento é interessante, pontua a médica, pois permite tratamentos menos invasivos e com recuperação mais rápida, reduzindo o risco de complicações e aumentando as chances de sucesso no tratamento.



“Os lasers e tecnologias estão cada vez mais modernos, assim como as formulações dos produtos e dos injetáveis, que têm colaborado para cada vez mais sucesso nessa área de tratamento”, acrescenta.



A tendência de procedimentos menos invasivos também foi observada pela última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS). Os dados apontam um crescimento de 6,5% na realização de procedimentos não cirúrgicos injetáveis, entre 2022 e 2023.

Cuidados diários fazem a diferença

Além da parte tecnológica e dos tratamentos feitos dentro das clínicas, Dra. July Barcellos reforça a importância de manter os cuidados no dia a dia, como a aplicação de protetor solar, o uso de bons hidratantes, uma rotina de skincare adequada, alimentação balanceada, hidratação e, por fim, evitar a exposição ao sol nos horários de maior incidência de radiação.

“O mais importante é entender que o envelhecimento da pele é um processo contínuo e a prevenção faz toda a diferença. Com acompanhamento dermatológico adequado e a escolha dos procedimentos certos para cada fase da vida, é possível manter a pele bonita, saudável e com aspecto natural por muitos anos”, finaliza.

