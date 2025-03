Lexxen lança solução de Banking as a Service (BaaS)

A empresa Lexxen anunciou o lançamento do Lexxen Hub, uma solução de Banking as a Service (BaaS) desenvolvida para automatizar os processos entre gateways de pagamento ? que atuam como intermediários em transações financeiras ? e seus respectivos sellers (vendedores que usam a plataforma de terceiros para comercializar).

Já o conceito de BaaS diz respeito, de forma geral, a empresas que prestam serviços financeiros sem serem instituições bancárias. Na prática, quando um saque é solicitado, a plataforma aciona a Application Programming Interface (API) do Lexxen Hub e o pagamento é efetivado de forma imediata, sem a necessidade de processos manuais.

“O serviço oferece funcionalidades como Pix In (para recebimentos via Pix na plataforma), Pix Out (para transferências e saques via Pix, tanto pela API quanto pelo painel de controle), relatórios financeiros completos e integrações com outras APIs de parceiros”, explica Alex Martenexen, fundador e CEO da Lexxen.

Segundo ele, o principal objetivo do Lexxen Hub é simplificar e agilizar o fluxo de pagamentos, possibilitando que as empresas foquem em seu core business ? atividade principal do negócio. A solução foi desenvolvida após a Lexxeen identificar um crescimento expressivo na demanda de serviços de pagamento digital e uma maior complexidade na gestão dos fluxos para empresas que atuam como intermediárias.

“Esses gateways enfrentam desafios ao gerenciar múltiplos sellers, cada um com diferentes prazos, volumes de transações e demandas específicas, sobretudo em relação a saques e repasses financeiros. Observamos ainda que a crescente popularização do Pix no Brasil impulsionou a necessidade de uma ferramenta que integrasse esse recurso de forma automática e segura”, pontua Alex Martenexen.

Importância da automação

Na visão do CEO da Lexxen, a tecnologia de automação nesses processos de pagamentos ajuda a reduzir o risco de falhas humanas e a economizar tempo e recursos. Isso porque em um fluxo manual existe maior risco de atrasos, erros de digitação e inconsistências nos relatórios.

Com a automação, o processo de pagamento ocorre em tempo real, gerando transparência para todos os envolvidos. Além disso, a automação pode facilitar o cumprimento de regras de compliance, permitindo maior segurança e confiabilidade em cada transação, diz Alex Martenexen.

Ele afirma que a empresa deseja se tornar referência em serviços BaaS para gateways de pagamento. “Com o Lexxen Hub, buscamos impulsionar a digitalização dos processos financeiros. Acreditamos que a adoção dessa solução trará maior satisfação para os sellers e, consequentemente, fidelizará os clientes finais dos gateways".

O objetivo da Lexxen é expandir esse modelo para outras verticais e reforçar a presença não apenas no Brasil, mas também em outros mercados, declara o CEO.

Mercado de BaaS

No Brasil, o mercado de BaaS deve ultrapassar mais de US$ 5 bilhões (R$ 28 bilhões, na cotação atual) em 2031. Trata-se de um aumento de mais de 12 vezes no período de uma década, segundo levantamento realizado pelo instituto de pesquisa Intellectual Market Insights Research (IMIR) e divulgado pelo site Finsiders.

“Esse crescimento se deve principalmente à digitalização dos serviços financeiros e ao surgimento de modelos de negócios cada vez mais orientados pela experiência do usuário. O cliente final quer rapidez e praticidade ao receber e enviar pagamentos, e as empresas buscam soluções robustas para atender a essa demanda”, avalia Alex Martenexen.

“Somando-se a isso, a regulamentação mais aberta e incentivos do Banco Central, como o Pix, estimulam a adoção de inovações financeiras. Ou seja, há um ecossistema favorável para o desenvolvimento de soluções de BaaS”, acrescenta o CEO.

Para saber mais, basta acessar: https://lexxen.com/