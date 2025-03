Dados econômicos impulsionam franquias na construção civil

O setor de locação de equipamentos para construção civil segue em crescimento em 2024, refletindo o desempenho positivo da construção civil no Brasil. De acordo com o Informativo Econômico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) de setembro de 2024, a construção civil registrou um aumento de 3,5% no segundo trimestre deste ano, superando as previsões iniciais de 0,9%.



Esse crescimento gerou mais de 200 mil empregos formais no setor até julho, conforme dados do Novo CAGED. Estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná lideraram a criação de postos de trabalho, reforçando a expansão da construção civil e, consequentemente, o aumento da demanda por locação de maquinários. O setor de Serviços e a Construção Civil foram os maiores geradores de empregos no país.

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2023, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), também mostram um crescimento expressivo no número de vínculos formais em diversos setores econômicos.

A Construção Civil liderou com um aumento de 6,8% (+181.588 vínculos), seguida pelo setor de Serviços, que adicionou 962.877 vínculos (+4,8%). Esses dados reforçam o dinamismo do setor e apontam para o aumento da demanda por serviços relacionados à construção.

José Antônio Valente, CEO da empresa de Franquia Trans Obra, uma das principais empresas de locação de equipamentos para construção civil, destaca a relevância desses dados e comenta: “Esse cenário beneficia diretamente as franquias voltadas para a construção civil, especialmente as que atuam com locação de equipamentos”.

Segundo o relatório Desempenho Econômico da Construção Civil, 42,48% dos novos empregos criados em 2024 foram na área de Construção de Edifícios, reforçando a relevância do setor. Esse aumento na demanda por mão de obra e materiais contribui para a expansão das franquias de construção civil, em especial as focadas em locação de equipamentos.

Valente complementa: "O mercado de franquias no Brasil e a locação de equipamentos tem sido uma solução eficiente para empresas de todos os portes que buscam competitividade no setor de construção civil. Com base nesses dados, o setor de locação se apresenta como uma franquia de sucesso para 2024, oferecendo aos investidores oportunidades de crescimento em um mercado que acompanha a expansão do setor de infraestrutura e construção civil no Brasil".

Website: https://franquiatransobra.com.br/