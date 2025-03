Estudo aponta dados de indicadores industriais

Segundo dados apresentados no Portal da Indústria, chamado Indicadores Industriais, a atividade industrial no Brasil mostrou níveis superiores em 2024 quando comparada ao mesmo período do ano anterior. O levantamento, que abrange o período de janeiro a julho de 2024, revelou crescimento em todos os índices analisados em relação a 2023. No mês de julho, em particular, observou-se um aumento nas horas trabalhadas na produção em comparação com junho, mantendo uma trajetória ascendente desde o final de 2023.

Conforme informado na publicação, as horas trabalhadas na produção cresceram 0,9% entre junho e julho de 2024, na série dessazonalizada. O documento aponta que este é o sétimo aumento positivo nos últimos nove meses, demonstrando uma tendência de crescimento contínuo. Quando comparado a julho de 2023, o aumento foi de 7,9%, e o acumulado nos primeiros sete meses de 2024 mostrou alta de 3,4% em relação ao mesmo período de 2023.

O estudo apontou ainda que o emprego industrial também segue em trajetória de alta, embora de forma mais gradual. O índice de emprego registrou um aumento de 0,2% entre junho e julho de 2024, considerando os dados ajustados para efeitos sazonais. Essa evolução, segundo o relatório, completou dez meses consecutivos sem quedas, o que resultou em um aumento de 2,2% em julho de 2024 comparado ao mesmo mês do ano anterior e de 1,7% no acumulado do ano.

O relatório aponta que o faturamento real da indústria permaneceu estável na passagem de junho para julho de 2024, com um leve aumento de 0,1%. Apesar dessa estabilidade, o faturamento real permanece em seu nível mais alto desde janeiro de 2021. Na comparação com julho de 2023, o faturamento avançou 15,2%, destacando-se que, naquele mês, o setor apresentou um dos menores resultados de 2023. O acumulado entre janeiro e julho de 2024 também indica um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquias Trans Obra, afirmou que a manutenção da estabilidade no faturamento e as variações nas horas trabalhadas e no emprego indicam que o crescimento, embora consistente, ocorre de maneira gradual e pode estar sujeito a oscilações econômicas. “Investir em tecnologia e qualificação é uma estratégia relevante para garantir competitividade, mas também deve ser acompanhada de monitoramento atento às mudanças do mercado e à evolução das condições econômicas”.

Ainda no relatório, que pode ser lido na íntegra através do link informado no início da matéria, a utilização da capacidade instalada (UCI) também se manteve inalterada em julho de 2024, registrando 79,5%, mesmo percentual observado em junho, conforme série ajustada. A UCI de julho de 2024 é 1,6 ponto percentual superior à registrada no mesmo mês de 2023. No acumulado de 2024, a média da UCI é 0,7 ponto percentual superior à média do ano anterior, refletindo um uso mais intenso da capacidade produtiva do setor industrial.

Os dados informam ainda que o rendimento médio real e a massa salarial real da indústria de transformação registraram quedas em julho de 2024 em relação ao mês anterior, com reduções de 3,7% e 3,6%, respectivamente, segundo os dados ajustados para efeitos sazonais. No entanto, ao se considerar o acumulado entre janeiro e julho de 2024, ambos apresentaram crescimento, com aumentos de 1,7% no rendimento médio real e de 3,4% na massa salarial real em relação ao mesmo período de 2023.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio disse que o aumento na utilização da capacidade instalada e o crescimento gradual do emprego industrial apontam para um ambiente em recuperação, mas com ritmo cauteloso. Investir em áreas estratégicas, como a criação de franquia de locação de equipamentos, pode proporcionar uma posição de destaque, desde que alinhada a uma gestão flexível e adaptável às condições dinâmicas do setor”.

Website: https://franquiatransobra.com.br/