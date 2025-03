Estudo aponta dados da confiança do empresário industrial

Relatório divulgado no Portal da Indústria, chamado Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), apresentou recuperação em agosto de 2024. O indicador, que havia registrado dois meses consecutivos de queda, subiu 1,6 ponto, passando de 50,1 para 51,7 pontos. Segundo os dados apresentados, essa recuperação reflete uma mudança de percepção no setor industrial, sinalizando uma retomada da confiança entre os empresários.

Conforme informado na publicação, o aumento do ICEI foi impulsionado por uma melhora tanto nas condições atuais quanto nas expectativas para o futuro próximo. O Índice de Condições Atuais, que avalia a situação atual das empresas em comparação com os últimos seis meses, avançou 2,8 pontos, atingindo 47,2 pontos. O relatório aponta que apesar de ainda estar abaixo da linha de 50 pontos, o subcomponente referente às condições atuais das empresas chegou a 50,4 pontos, indicando uma percepção positiva pela primeira vez desde janeiro de 2024.

O documento ainda aponta dados que destacam também a evolução do Índice de Expectativas, que subiu 1,0 ponto, alcançando 53,9 pontos em agosto. Este aumento reflete um otimismo crescente dos empresários em relação aos próximos seis meses para suas empresas. No entanto, o estudo mostra que a visão sobre a economia brasileira, embora tenha mostrado melhora, ainda permanece abaixo da linha divisória, com 46,2 pontos, demonstrando um cenário de incerteza econômica.

Os dados detalhados do relatório mostram que a confiança se disseminou entre empresas de diferentes portes, com destaque para as de grande porte. No total, foram consultadas 1.282 empresas entre 1 e 7 de agosto de 2024, sendo 487 de pequeno porte, 485 de médio porte e 310 de grande porte. Esse amplo espectro de consultas confere robustez às conclusões do estudo, indicando uma tendência generalizada de recuperação na confiança.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locadora de equipamentos para construção civil Trans Obra, afirmou que a recuperação da confiança empresarial, conforme apontado no relatório, é um sinal de que o setor industrial pode estar se ajustando e adaptando a novas realidades. Empresas que se antecipam às tendências e investem em inovação, estão melhor posicionadas para liderar essa transformação, especialmente em áreas críticas como o fornecimento de energia. “Nesse contexto, empresas que se destacam pela visão de futuro e investimento contínuo em tecnologia e qualificação de mão de obra, como a Transobra, estão mais preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem com essa retomada de confiança”.

Conforme ressaltado pelo documento publicado, o aumento do ICEI é um sinal positivo para o setor industrial brasileiro, que havia mostrado fragilidade nos meses anteriores.

Perguntado sobre o estudo, José Antônio afirmou que o cuidado com o bom atendimento, melhorias tecnológicas e investimentos no setor são fundamentais para o melhor resultado na indústria, como ocorre na unidade de aluguel de betoneira da Transobra. “A recuperação da confiança pode refletir em uma retomada mais firme da atividade industrial nos próximos meses, contribuindo para a estabilidade econômica, aumento da confiança do empresário e o crescimento do país”.

Website: https://www.transobra.com.br/