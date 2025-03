Trilha para ELAS incentiva mulheres na IA

Ampliar a presença feminina na tecnologia não é apenas uma questão de equidade de gênero, mas uma estratégia essencial para impulsionar a inovação e o desenvolvimento econômico do país. Apesar dos avanços alcançados, muitos desafios ainda persistem.

No Brasil, apesar de representarem 32,5% da força de trabalho em TI, sua remuneração das mulheres ainda é, em média, 15,6% menor que a dos homens. Além disso, a presença feminina na formação acadêmica também é reduzida – apenas 16,5% das matrículas em cursos de Tecnologia da Informação são de mulheres. Os dados são do estudo “W-Tech – O panorama da participação feminina no setor de TICs”, elaborado pelo Observatório Softex.

Para apoiar a inserção feminina na tecnologia, o Instituto ELDORADO e a Softex lançam a Trilha para ELAS em Inteligência Artificial, por meio do projeto TIC em trilhas. Esta será a terceira edição do projeto, que já teve mais de 2.500 mulheres inscritas nos últimos anos com trilhas focadas em Design de Interação UI/UX.

“Acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação. Por isso, unimos esforços para promover essa imersão digital em capacitação para contribuir para construir um setor mais inclusivo e acessível em uma área essencial para a sociedade. Embora avanços tenham sido feitos, ainda há um longo caminho a percorrer. Com essa iniciativa, buscamos capacitar as participantes com conhecimentos e ferramentas essenciais para poderem ingressar e prosperar nesse promissor campo da tecnologia”, explica Daniela Cartoni, gerente de projetos em educação do Instituto ELDORADO.

O objetivo da Trilha para ELAS em Inteligência Artificial é ampliar a empregabilidade do público feminino por meio da capacitação técnica, fornecendo conhecimentos na área de IA para apoiar o ingresso na área ou atualização tecnológica; aumentar a participação de mulheres nos setores de tecnologia e inovação; promover o protagonismo feminino para fortalecer a diversidade no setor de tecnologia e contribuir para um ecossistema tecnológico mais inclusivo e transformador.

A capacitação 100% on-line e gratuita terá carga horária total de 80 horas e será dividida em duas etapas. A primeira, com duração de 56 horas, consiste em uma com conteúdos produzidos por especialistas abordando os Fundamentos de IA, Ética e Dilemas em IA, Métodos de IA, Visão Computacional e Processamento de Linguagem Natural (PNL).

A segunda etapa, com duração de 24 horas, envolverá o desenvolvimento de um projeto aplicado em IA, em que as participantes terão a oportunidade de desenvolver uma solução e aplicar o conhecimento na prática, contando com mentorias hands-on para acompanhamento do desenvolvimento das atividades. Para aquelas que não puderem seguir as aulas em tempo real, todas as gravações ficarão disponíveis na plataforma de aprendizagem. Ao final do curso, as participantes receberão certificação de conclusão para cada etapa.

“A trilha se destaca por ser conduzida por mulheres para mulheres, promovendo representatividade, protagonismo e empregabilidade. Com mentoras e especialistas compartilhando conhecimento e trajetórias inspiradoras, aliamos capacitação técnica ao fortalecimento da rede profissional, impulsionando carreiras no universo da tecnologia”, destaca Renata Blatt, líder estratégica da Softex.

O programa é destinado a estudantes universitárias em busca de qualificação profissional, profissionais em transição de carreira e para aquelas que atuam em áreas interessadas em Inteligência Artificial. Para participar, é necessário identificar-se com o gênero feminino, buscar aperfeiçoamento na área e ter concluído o Ensino Médio. Por ser um curso introdutório, não é necessário conhecimento prévio em IA.

A Trilha para ELAS em Inteligência Artificial integra o TIC em trilhas, projeto do Programa Prioritário de Interesse Nacional (PPI) sob a coordenação da Softex e executado pelo Instituto ELDORADO com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Seu objetivo é capacitar estudantes e profissionais para atender à crescente demanda por talentos qualificados no setor de tecnologia.

As inscrições para o Trilha para ELAS em Inteligência Artificial estão abertas até 31 de março e podem ser feitas no endereço https://softex.br/trilhaparaelas.

