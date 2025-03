Tecnologia impulsiona o crescimento da proteção veicular

O setor de proteção veicular tem registrado crescimento no Brasil. Segundo dados do setor, mais de 5 milhões de veículos estão protegidos por associações e cooperativas, consolidando esse modelo como parte do terceiro setor e proporcionando segurança financeira para motoristas.

Apesar da expansão, ainda há desafios relacionados à eficiência operacional, padronização na prestação de serviços e escalabilidade do modelo de proteção veicular. Nesse cenário, surgem gestoras especializadas na administração de serviços para associações e cooperativas, com foco na otimização de processos e melhoria da governança.

O mercado conta com soluções voltadas para assistência 24 horas, perícia e vistoria externa, benefícios e gestão de dados gerenciais. Entre os serviços oferecidos, destacam-se:

Assistência 24 horas – Atendimento para sinistros, guinchos e suporte emergencial;





Perícia e vistoria externa – Processos voltados à verificação de danos e mitigação de riscos;





Benefícios – Expansão dos serviços disponíveis para associados;





Consulta reputacional baseada em inteligência artificial (IA) – Ferramenta para análise de riscos e governança;





Gestão de dados gerenciais – Relatórios estratégicos para suporte na tomada de decisão.

A modernização e a incorporação de tecnologia são fatores que impactam diretamente a previsibilidade financeira das associações, a redução de custos operacionais e a ampliação da oferta de serviços aos associados. O uso de inteligência de dados e automação permite maior controle sobre processos e melhor estruturação financeira.

Com o avanço da regulamentação e a crescente demanda por serviços mais eficientes, o setor de proteção veicular passa por um período de transformação. As associações precisam se adaptar a um ambiente cada vez mais competitivo, no qual a profissionalização da gestão e a inovação desempenham papéis centrais para o crescimento sustentável.

Segundo a Vice-Presidente e COO da Growth Solution Thaís Santos, “a inovação vai além da adoção de tecnologia; ela envolve uma melhoria contínua dos processos internos, com o objetivo de otimizar cada etapa e, assim, garantir maior produtividade e qualidade. A automação de processos, análise de dados e a aplicação de novas tecnologias são fundamentais para uma gestão eficiente, proporcionando previsibilidade, escalabilidade e longevidade ao modelo de negócios”.

Todo esse conjunto de ações reflete na experiência do consumidor, que, em um mercado cada vez mais competitivo, deixa de ser uma simples métrica de satisfação para se tornar um verdadeiro diferencial competitivo. Além de alicerçar o market share, ela impacta diretamente no crescimento e na sustentabilidade do modelo, refletindo na estabilidade financeira e na confiança nos serviços prestados, afirma Thaís Santos.