Nova IA busca otimizar TI e o desenvolvimento de software

Um dos maiores desafios do mercado de tecnologia é entregar mais inovação com menos recursos financeiros. Neste cenário onde CTOs, CIOs e Superintendentes de TI são pressionados a otimizar custos e melhorar a eficiência de suas equipes, o MJV Iron surge como um facilitador no impulsionamento de resultados.

Desenvolvido pela MJV Technology & Innovation, o MJV Iron é um software baseado em agentes de inteligência artificial (IA), utilizado para automatizar tarefas repetitivas, reduzir gargalos operacionais e impulsionar a produtividade das equipes de desenvolvimento. Empresas que utilizaram a plataforma registraram uma redução de até 30% nos custos de desenvolvimento de software.

Transformação digital sem riscos

Diferente de outras soluções no mercado, o MJV Iron não apenas automatiza processos, mas aprende com o fluxo de trabalho da equipe, ajustando-se dinamicamente às necessidades do time de desenvolvimento. Isso permite que gestores de TI tenham previsibilidade nas entregas, maior escalabilidade e colaboradores focados no que realmente importa: inovação e estratégia.

"A adoção de inteligência artificial no desenvolvimento de software tem avançado significativamente, e uma das grandes vantagens é a possibilidade de otimizar fluxos de trabalho sem comprometer a qualidade das entregas. Com soluções como o MJV Iron, os times de TI conseguem automatizar tarefas repetitivas e alocar mais tempo para atividades estratégicas, buscando tornar o processo mais eficiente e previsível", explica Ricardo Sepulveda, diretor de tecnologia da MJV.

Resultados comprovados e adoção rápida

Alguns impactos significativos observados pelas empresas que contam com o MJV Iron no dia a dia, são: redução de custos em até 30% com a otimização de processos de desenvolvimento; automação de tarefas repetitivas, liberando desenvolvedores para atividades estratégicas; entrega de software mais rápida e eficiente, mantendo a segurança e a qualidade do projeto, e integração simples e ágil com os sistemas já utilizados pela equipe de TI.

MJV oferece demonstração especial

"Temos o compromisso de implementar tecnologia e inovação que promovam melhorias e resultados tangíveis nas empresas. Neste momento em que a inteligência artificial faz-se uma grande aliada, o MJV Iron traz uma nova visão para os gestores que buscam aprimorar suas equipes de TI e impulsionar o desenvolvimento de softwares. Os feedbacks estão cada vez melhores, e para quem está curioso e deseja conhecer o potencial da ferramenta, basta conversar com nossos consultores e solicitar uma demonstração especial", concluiu o CEO Mauricio Vianna.

A solução já foi implementada por grandes empresas do mercado que buscam inovação aliada à redução de custos. Para CTOs, CIOs e gestores de TI que querem conhecer mais sobre o MJV Iron e entender como a IA é capaz de transformar o fluxo de trabalho de suas equipes, basta acessar: https://services.mjvinnovation.com/pt-br/mjv-iron.

Website: https://services.mjvinnovation.com/pt-br/mjv-iron/