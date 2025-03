Desafios operacionais aumentam custos e riscos em frotas 4x4

As operações 4x4 off road representam um desafio constante, especialmente em um país onde apenas 12,4% da malha rodoviária é pavimentada, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte. A exposição frequente a terrenos acidentados, falta de sinalização e condições climáticas adversas impactam diretamente a produtividade e a segurança dos condutores. O reflexo desse cenário pode ser observado nos custos operacionais elevados, na maior incidência de acidentes e no desgaste acelerado dos veículos, afetando a eficiência das frotas.

Os custos com sinistros e manutenção de veículos utilizados em operações off road podem ser significativos. Segundo o Estadão Mobilidade, os acidentes de trânsito no Brasil têm um custo estimado de R$ 20 bilhões por ano, evidenciando o impacto financeiro das falhas operacionais. No contexto off road, a falta de preparo adequado dos condutores pode resultar em falhas mecânicas recorrentes, aumento do consumo de combustível e riscos de multas, penalidades ou até mesmo sinistro de trânsito. Problemas como atolamentos frequentes e danos estruturais aos veículos comprometem a eficiência e geram perdas significativas para as empresas.

Principais desafios das operações off road

Vias não pavimentadas e navegação complexa

O baixo percentual de rodovias asfaltadas exige que frotas operem frequentemente em terrenos irregulares, aumentando os riscos de falhas mecânicas e sinistros. A ausência de sinalização adequada também dificulta a navegação e amplia a probabilidade de erros de trajeto.

Impacto das condições climáticas

Chuvas intensas podem transformar estradas de terra em trechos intransitáveis, causando atolamentos e atrasos operacionais. A poeira e o cascalho também aumentam o desgaste de componentes essenciais dos veículos.

Interação com outros veículos e animais

Em locais remotos, a presença de animais na pista representa um perigo constante, assim como a convivência com outros tipos de transporte, que podem ter diferentes padrões de direção. Além disso, algo relativamente simples, como entender que veículo tem preferência numa determinada situação, se complica muito numa via não sinalizada.

Treinamento inadequado dos condutores

Embora a habilitação na categoria B permita a condução de veículos 4x4, muitos motoristas não estão acostumados a esse tipo de veículo e não recebem treinamento específico para operações off road. Segundo Aline Pereira Moreno, coordenadora de treinamentos da Younder, “o desconhecimento do veículo é um grande ofensor. O uso incorreto acelera o desgaste e aumenta os custos de manutenção”.

A dificuldade de encontrar instrutores qualificados

Outro desafio enfrentado pelas empresas é a escassez de instrutores especializados: “Muitos profissionais têm experiência limitada em terrenos off road e carecem de formação específica. Os treinamentos disponíveis, além de serem caros, nem sempre cobrem todas as nuances do uso adequado de um veículo 4x4”, afirma Antonio Fernando Mendes Pereira, instrutor de trânsito da Younder.

Ele destaca ainda que: “O 4x4 é robusto, mas o uso contínuo incorreto leva a desgastes que resultam em manutenções caras e frequentes”. Ele também ressalta a importância da formação teórica antes da prática: “Quando o motorista entende a teoria, ele chega à prática com dúvidas e vontade de melhorar, o que é fundamental para o aprendizado”.

Como otimizar as operações 4x4

Fabiana Lopes de Brito Silva, gerente comercial da Younder, enfatiza que a solução para minimizar os impactos operacionais das frotas off-road vai muito além da redução de custos, trata-se, sobretudo, da preservação de vidas. “Investir na capacitação dos condutores não apenas reduz sinistros e despesas com manutenção, mas transforma a mentalidade dos condutores, tornando-os mais conscientes sobre sua própria segurança e a de terceiros. Técnicas corretas de condução evitam capotamentos, atolamentos e falhas mecânicas que podem colocar vidas em risco. Empresas que priorizam essa formação não só protegem seu patrimônio, mas criam uma cultura de prevenção, reduzindo drasticamente o número de acidentes e garantindo que seus profissionais voltem para casa em segurança ao final de cada jornada”, afirma.

