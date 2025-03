Empresas brasileiras aceleram inovação com ajuda de fornecedores

Um número crescente de empresas no Brasil está investindo em serviços de inovação digital para obter os benefícios competitivos das novas tecnologias, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Business Innovation Services de 2025 para o Brasil conclui que as rápidas mudanças de mercado estão forçando as empresas a se adaptarem às tecnologias emergentes para permanecerem relevantes e satisfazer as demandas dos consumidores. Para acompanhar as tendências em torno de IA, automação, computação em nuvem e outros recursos, as empresas estão fazendo parcerias com fornecedores de serviços que oferecem conhecimento e soluções especializadas.

“A transformação digital requer mais do que modernizar ferramentas”, disse Shafqat Azim, parceiro da ISG e líder das Américas para transformação digital. “Os fornecedores de serviços ajudam as empresas brasileiras a fazer mudanças profundas nas operações e na cultura para adotar totalmente as novas tecnologias.”

As empresas brasileiras estão inovando com tecnologias emergentes, apesar dos desafios que comumente impedem tais esforços, diz o relatório. Isso pode incluir lacunas de habilidades, preocupações com a segurança de dados e resistênciaàmudança por funcionários e líderes. Além da tecnologia, os principais fornecedores oferecem consultoria estratégica para ajudar os clientes a superar barreiras internas e fazer a inovação servir aos objetivos de negócios.

As empresas estão trabalhando com fornecedores de serviços para introduzir automação e IA para experiências mais personalizadas do cliente, que são especialmente procuradas pelos consumidores brasileiros, diz o relatório. Esses projetos incluem a implementação de ferramentas eficientes de coleta e análise de dados que revelam padrões de comportamento e preferências individuais do cliente. Com essas informações, as empresas podem antecipar as necessidades do cliente e responder em tempo real, em vários canais de marketing, adaptando suas ofertas.

Alguns setores no Brasil estão inovando com realidade estendida (XR) para experiências mais cativantes do cliente e operações aprimoradas, diz o ISG. Os varejistas estão usando realidade aumentada para experiências de compras imersivas, como experimentar produtos virtualmente antes da compra, o que pode reduzir as taxas de devolução. Os fornecedores de saúde estão usando XR para consultas virtuais mais interativas, e os fabricantes estão integrando gêmeos digitais com XR para monitoramento de fábrica e treinamento de funcionários.

Muitas organizações brasileiras que adotam essas tecnologias precisam superar grandes desafios, incluindo a escassez de profissionais capazes de aplicar as ferramentas e a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura e treinamento.

“Os principais fornecedores de serviços de inovação entendem as complexidades da transformação digital”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Empresas que se comprometem com a inovação e formam parcerias estratégicas próximas estão melhor equipadas para transformar incertezas em oportunidades.”

O relatório também analisa outras tendências que afetam os projetos de inovação digital no Brasil, incluindo a crescente adoção da automação de processos e o surgimento da IA ??generativa para criar ferramentas que se adaptam a contextos em mudança.

Para mais insights sobre os desafios de inovação digital enfrentados pelas empresas brasileiras, além dos conselhos do ISG para superá-los, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Business Innovation Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 57 fornecedores em quatro quadrantes: Digital Transformation Services for Large Accounts, Digital Transformation Services for Midmarket, Customer Journey Services e Extended Reality Services.

O relatório nomeia Accenture, AI/R e Globant como Líderes em três quadrantes cada. Ele nomeia BRQ, Deloitte, MadeInWeb e Stefanini como Líderes em dois quadrantes cada. ARVORE, Brivia, Cadastra, CI&T, Deal, Dedalus, Falconi, GhFly, ilegra, IPNet, Logicalis, Meta, Nação Digital, NTT DATA, TIVIT, VRGLASS e YDreams Global são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, act digital, a Spassu e a Valtech são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na act digital, BRQ e Spassu.

O relatório ISG Provider Lens™ Digital Business Innovation Services de 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250326585596/pt/

Press Contacts:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

thabata@mondonipress.com.br