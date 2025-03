Livro Bullying, de Mar'Junior, é tema de palestras no Brasil

A autobiografia de Mar’Junior, ‘Bullying – EU sofri. EU pratiquei. EU hoje conscientizo’ é uma obra presente em todo o território brasileiro, sendo considerada importante para o debate sobre o assunto.

O livro discorre sobre o bullying em algumas das principais instâncias possíveis. Mas, sobretudo, mostrando o império da covardia e do poder desmedidos sobre o outro, assumindo o papel do prazer do controle, da ignorância, do ódio, da incompreensão do amor, dentro das perspectivas familiar, social, político-educacional.

O tema é atual e motivo de inúmeras produções literárias e cinematográficas, como no caso do recente sucesso da Netflix, a série ‘Adolescência’, que mostra uma das possíveis consequências graves do bullying.

Em sua obra, Mar’ retrata partículas de sua vida, casos reais, onde o leitor entenderá como o autor conseguiu superar e se transformar em uma pessoa alegre e com uma família unida e fortalecida. É um livro para os jovens e principalmente, para quem é pai, ou quem deseja ser pai um dia.

“Escrever este livro foi a melhor terapia que eu podia ter. Chorei, me emocionei, coloquei os sentimentos para fora e trouxe uma obra que transforma a vida das pessoas. Recebo inúmeros relatos de leitores que estavam em uma situação desesperadora e conseguem, através da leitura, dar um passo para o fortalecimento”, afirma Mar’Junior.

A obra foi lançada em 2012 e desde então já alcançou a marca de 10.000 livros vendidos, em mais de 500 cidades e 7 países.

Mar’ ministra palestras sobre bullying desde 2004, tendo passado por quase todos os estados brasileiros e conversado com alunos, educadores, famílias e jovens que precisam de atenção. Em todos os locais, é nítido observar a emoção de quem presencia a palestra. É comum ver jovens indo conversar com Mar’, se identificando com sua história, contando casos pessoais e pedindo uma orientação.

Em inúmeros casos, o livro foi citado em teses de mestrado, TCC e outros trabalhos escolares e universitários, tanto como tema principal, quanto ferramenta de auxílio para entender melhor o bullying e ajudar na prevenção deste mal.

O livro é vendido apenas no site do escritor.

SOBRE O MAR’JUNIOR

MAR’JUNIOR é ator, diretor, produtor, autor teatral, escritor e roteirista. Escreveu

44 peças de teatro, alguns roteiros para cinema e TV, e tem 11 livros lançados: ‘Caminhos Percorridos’ (2001), ‘BULLYING - Eu sofri. EU pratiquei. EU hoje conscientizo.’ (2012), ‘PEPITA 1’ (2017), ‘PEPITA 2’ (2018), ‘O Mensageiro’ (2019), ‘PEPITA 3’ (2020), ‘Soviéticos, 1950’ (2020), ‘4 mãos e um abraço’ (2022), ‘Pedro no Caminho da Independência’ (2022), ‘A Formiguinha e a Cosquinha’ (2023) e ‘O PERDÃO’ (2024).

Serviço do livro

BULLYING – EU sofri. EU pratiquei. EU hoje conscientizo.

escritor Mar’Junior

editor Patrick Moraes

capa Marcelo Peixoto e Hylder Barbosa

revisão Valmir Rodrigues e Ana Luísa Gonçalves Rodrigues

diagramação Hylder Barbosa

editora Cia Atores de Mar’

1ª edição 2012

2ª impressão 2020

Website: https://marjunior.com.br/bullying/