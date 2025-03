Neos dá início a um negócio mundial de publicação de jogos indies

A Neos lançou a “IndieTech Games”, um selo especializado na publicação de jogos indies de alta qualidade no mundo inteiro.

IndieTechGames

A Neos entrou no negócio de desenvolvimento e publicação de jogos para Nintendo Switch em 2019, com o lançamento de “Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey” no Japão em 2021. Mais tarde, o título foi expandido para a Ásia, Europa e América do Norte e, finalmente, para o resto do mundo, alcançando remessas cumulativas de mais de 500 mil unidades.

O título mais recente, “Shin chan: Shiro and the Coal Town”, também foi lançado globalmente e foi bem recebido, seguindo o sucesso de seu antecessor, com remessas acumuladas superiores a 300 mil unidades.

Por meio das vendas e do marketing de nossos títulos desenvolvidos internamente, tivemos mais oportunidades de participar de jogos de outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, também nos deparamos cada vez mais com jogos indies que, por vários motivos, não foram distribuídos globalmente.

Em resposta a isso, a Neos lançou o selo “IndieTech Games”, que visa levar jogos indies de alta qualidade – aqueles que os desenvolvedores ou detentores de direitos não conseguem publicar por conta própria – às pessoas do mundo inteiro. Aproveitando nossa experiência em planejamento, desenvolvimento e marketing de jogos, descobriremos e apresentaremos títulos indies exclusivos e cativantes, distribuindo-os globalmente em colaboração com nossa rede de parcerias regionais.

Na “IndieTech Games”, selecionamos cuidadosamente os títulos que, como os jogos desenvolvidos internamente pela Neos, dão grande importância a personagens,àarte eànarrativa. Nosso objetivo é criar um selo de publicação com o qual as equipes de desenvolvimento se sintam realmente satisfeitas em trabalhar.

No lançamento, planejamos publicar os três títulos abaixo. Detalhes sobre preços e datas de lançamento serão anunciados em breve.

Título: PIGROMANCE

Gênero: quebra-cabeça de ação

Desenvolvedor/licenciador: GRAVITY (Coreia do Sul)

Plataforma: Nintendo Switch

Classificação indicativa: CERO C

Território: mundo

Idiomas: japonês, inglês, coreano, francês, alemão, espanhol, português, chinês simplificado, chinês tradicional

Título: SEDAP! A Culinary Adventure

Gênero: ação e aventura

Desenvolvedor/licenciador: kopiforge (Singapura)

Plataforma: Nintendo Switch

Classificação indicativa: pendente

Território: Japão, Coreia, Taiwan, Hong Kong, Sudeste Asiático

Idiomas: japonês, inglês, coreano, indonésio, filipino, malaio, chinês simplificado, chinês tradicional

Título: Sunsethills

Gênero: aventura de quebra-cabeça

Desenvolvedor: Cotton Game (China)

Licenciador: Asmik Ace (Japão)

Plataforma: Nintendo Switch

Classificação indicativa: pendente

Território: Japão, Coreia, Sudeste Asiático

Idiomas: japonês, inglês, coreano, chinês simplificado, chinês tradicional

