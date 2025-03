Novo marco com a Suécia consagrou uma política que pode tornar o mundo livre do fumo

A Suécia incorporou a redução de danos do tabaco na política de saúde pública após se tornar a primeira nação a comprovar que é o caminho mais efetivo para um futuro sem fumo.

Graçasàposição da Suécia sobre alternativas mais segurasànicotina, somente 4,5% dos adultos nascidos na Suécia fumam ao ano, abaixo do limite de 5% para pessoas que não fumam.

Este sucesso levou o Parlamento a adotar formalmente a redução de danos, ao reforçar o papel da Suécia como líder mundial na inovação em saúde pública.

O Dr. Delon Human, líder da Smoke Free Sweden, disse:

"Os suecos participaram de um longo experimento de redução de danos, que proporcionou provas irrefutáveis ??de que substituir o fumo por nicotina sem fumaça reduz drasticamente as doenças, as incapacidades e as mortes prematuras relacionadas ao fumo, um ganho líquido para a saúde pública, enquanto reduz as despesas."

“Com a política de redução de danos agora na Suécia, cada decisão de saúde pública irá refletir este enfoque. Outros países devem adotar o modelo da Suécia sem mais demora."

Em vez de reduzir o consumo de tabaco, a Suécia agora prioriza a redução de danos ao estimular os fumantes a mudar para alternativas mais seguras, como snus, sachês de nicotina e vapes.

Adotada pelo Parlamento em dezembro de 2024, a política estabelece:

"… a política do tabaco deve considerar os diversos efeitos nocivos ??de diferentes produtos. Os cigarros representam um risco maioràsaúde do que a nicotina sem fumaça… Isso deve ser refletido na tributação e nas metas políticas."

A Suécia já aplicou a tributação com base em risco, ao reduzir o imposto especial de consumo sobre o snus e aumentar o mesmo sobre os cigarros.

"A adoção formal da Suécia em reduzir danos é um marco internacional", disse o Dr. Human. "Com taxas de tabagismo de 5,3%, a Suécia se encaminha para se tornar o primeiro país livre do fumo. Os responsáveis por formulação de políticas sobre a redução de mortes relacionadas ao tabagismo devem seguir o exemplo."

O sucesso da Suécia é notável. Entre os cidadãos suecos nascidos em outros lugares da Europa, a taxa de tabagismo é de 7,8%, menos de um terço da média da UE. Os benefícios para a saúde pública significam que a Suécia tem 41% menos casos de câncer do que a média europeia e 44% menos mortalidade relacionada ao tabaco.

Outros países que aplicam o modelo da Suécia estão vendo resultados semelhantes. A Nova Zelândia reduziu quase pela metade as taxas de tabagismo (12,2% em 2018 para 6,9% em 2024) promovendo o vaping, enquanto o Japão viu uma queda de 43% nas vendas de cigarros de 2015 a 2020,àmedida que os fumantes mudaram para produtos de tabaco aquecido. No Reino Unido, quase três milhões pararam de fumar usando vapes em cinco anos.

O Dr. Human conclui: "Em todas as discussões sobre o controle do tabaco, os reguladores deveriam se perguntar: 'Como os suecos fizeram história no tabagismo, enquanto salvaram vidas?'"

