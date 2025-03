BRAZIL POTASH ANUNCIA PARTICIPAÇÃO NA DIVERSIBRAM 2025

• Evento promove diversidade, equidade e inclusão no setor de mineração do Brasil

• Presidente da Empresa atuará como patrono e moderador do evento

MANAUS, Brasil, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), desenvolvedora e construtora do maior projeto de fertilizantes de potássio do Brasil, anunciou hoje que sua subsidiária integral, Potássio do Brasil Ltda., participará do "Diversibram 2025 - Mineração Sem Rótulos", um evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). O evento acontecerá hoje, 26 de março, das 8h30 às 18h00, na Escola Superior Dom Helder Câmara em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em sua quarta edição, o Diversibram contará com participação presencial e transmissão ao vivo online para alcançar um público mais amplo em todo o Brasil e internacionalmente.

O Diversibram tem como objetivo proporcionar um espaço para discutir avanços em diversidade, equidade e inclusão no setor mineral. Esta edição contará com o lançamento de dois protocolos fundamentais do programa Towards Sustainable Mining (TSM). O primeiro será um guia dedicadoàDiversidade, Equidade e Inclusão, e o segundo abordará a saúde emocional dos trabalhadores do setor.

"Na Brazil Potash, acreditamos que diversidade e inclusão não são apenas valores corporativos, mas componentes essenciais de práticas de mineração sustentáveis", disse Adriano Espeschit, Presidente da Potássio do Brasil. "Estamos orgulhosos de apoiar iniciativas como o Diversibram que promovem esses princípios em todo o setor de mineração do Brasil e ajudam a criar uma indústria mais equitativa para todos os trabalhadores."

Espeschit terá um papel de destaque no evento, atuando como patrono e moderador do Painel 3 - "Estratégia de Desenvolvimento & Engajamento em DE&I", realizado em formato híbrido às 14h00, no Auditório da Escola Superior Dom Helder Câmara em Belo Horizonte (MG).

O painel também será moderado por Luciana Bernadete Felix, Diretora de Cultura, Talento e Desenvolvimento LATAM da AngloGold Ashanti, e incluirá especialistas do setor como: Caroline Fávaro Oliveira Valera, Gerente de Stakeholders da Mosaic; Fernando Cláudio, Diretor de Comunicação, Comunidades e Relações Governamentais da AngloGold Ashanti; Gabriel Wagner, Gerente Global de Diversidade, Equidade e Inclusão da Alcoa; Leticia Oliveira Guimarães, Gerente de RH - Cultura, Inclusão & Diversidade e Saúde Mental da Anglo American.

A programação do evento também incluirá debates sobre melhores práticas, desafios e estratégias para promover a diversidade dentro das empresas, fortalecendo a construção de um futuro mais equitativo e sustentável para a mineração no Brasil.

Para mais informações sobre a programação do evento e inscrições, visite: https://ibram-eventos.com.br/event-landing-page/101/pt

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o maior projeto de potássio do Brasil para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seus fertilizantes de potássio em 2021, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios internos em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores agricultoras e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que potencialmente poderá suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Aviso Legal sobre Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas, que são declarações que não são fatos históricos. Palavras como "espera", "antecipa", "acredita" e "pretende" ou expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas, incluindo declarações relacionadasàDiversibram 2025 e seus benefícios para a comunidade local, a construção planejada do Projeto Autazes, os benefícios do Projeto Autazes e a criação de empregos locais estão sujeitas a riscos e incertezas, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas descritas na seção "Fatores de Risco" da declaração de registro da Empresa no Formulário F-1, conforme alterado, para o IPO arquivado na SEC em conexão com o IPO, e o prospecto PREP suplementado arquivado em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Quebec. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento. A Empresa expressamente se isenta de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Empresa com relação a elas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração é baseada, a menos que exigido por lei.

Contatos:

Relações com Investidores da Brazil Potash

info@brazilpotash.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9411072)