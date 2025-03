HyperLight lança modulador de intensidade de 110 GHz com recorde de menor V?, utilizando sua plataforma TFLN Chiplet™

A HyperLight, criadora da plataforma TFLN Chiplet™, anunciou hoje o lançamento do inovador modulador de intensidade de 110 GHz com baixo Vπ, equipado com conectores padrão da indústria para fibra óptica e micro-ondas. Esse dispositivo pioneiro representa um grande avanço nas capacidades de modulação eletro-óptica para aplicações críticas, incluindo testes de 400 Gbps por canal, calibração de fotodiodos com mais de 100 GHz, sistemas de rádio sobre fibra de alta frequência e diversas outras tecnologias de ponta.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250325239406/pt/

HyperLight's New 110 GHz Low Vπ Intensity Modulator with Record Low 1.4V Half-Wave Voltage

Utilizando a plataforma TFLN Chiplet™ proprietária da HyperLight, este modulador revolucionário alcança uma tensão de meia onda (Vπ) de apenas 1,4 V, com desempenho de largura de banda superior a 110 GHz, estabelecendo um novo padrão na modulação com alta largura de banda. Com Vπ ultrabaixo, perda de inserção mínima e ampla cobertura nas bandas ópticas O, C e L, o dispositivo pode ser integrado perfeitamente com geradores de formas de onda arbitrárias com mais de 200 GBaud. Seu desempenho simplifica significativamente as configurações de testes de alta velocidade, reduzindo ou eliminando a necessidade de amplificação de RF externa.

Desde sua introdução no mercado, os moduladores encapsulados da HyperLight foram amplamente adotados por organizações líderes do setor. Demonstrando excelência contínua e liderança de mercado, a HyperLight é uma fornecedora confiável de moduladores encapsulados com filmes finos de niobato de lítio (TFLN) para a Thorlabs, líder global em soluções fotônicas. Adam Knapp, gerente geral da divisão de óptica ultrarrápida da Thorlabs, comentou: "nossa linha MX110 de transmissores de alta largura de banda atendeàcrescente demanda de líderes do setor em IA e comunicações de dados. Buscamos continuamente fabricar os conversores E-O com melhor desempenho do setor, e a HyperLight se consolidou como a principal fornecedora de moduladores eletro-ópticos que ultrapassam o limite crítico de 110 GHz".

Segundo Mian Zhang, CEO da HyperLight: "seguimos comprometidos em fornecer moduladores eletro-ópticos encapsulados de alto desempenho em larga escala. Este novo dispositivo exemplifica nossa dedicação ao utilizar nossa comprovada tecnologia TFLN Chiplet™ para capacitar clientes nos setores de datacom, telecom, testes e medições e rádio sobre fibra. Nossos moduladores são projetados e calibrados com precisão para acelerar a inovação e atender às rigorosas exigências dos sistemas eletro-ópticos de última geração".

Expandindo ainda mais seu portfólio de produtos, a HyperLight está lançando simultaneamente o primeiro modulador IQ de 110 GHz do setor, projetado para realizar testes coerentes com taxas acima de 240 GBaud, além de um avançado modulador de banda lateral única para frequências acima de 110 GHz, cobrindo as bandas C, L e O. Essas novas adições complementam a abrangente linha de moduladores encapsulados TFLN da HyperLight, incluindo moduladores de intensidade de 65 GHz, moduladores com Vπ abaixo de um volt, moduladores de fase de 110 GHz e moduladores com Vπ ultrabaixo de 40 GHz, oferecendo soluções completas adaptadas às diversas necessidades do setor.

Para mais informações sobre como a HyperLight está moldando o futuro das tecnologias de fotônica integrada e modulação óptica, acesse hyperlightcorp.com.

Sobre a HyperLight

Com sede em Cambridge, Massachusetts, a HyperLight desenvolve soluções fotônicas integradas de alto desempenho baseadas em sua plataforma TFLN Chiplet™. Ao combinar as excepcionais propriedades eletro-ópticas do filme fino de niobato de lítio (TFLN) com processos de fabricação escalonáveis compatíveis com CMOS, as soluções da HyperLight oferecem largura de banda sem precedentes, perdas ultrabaixas e eficiência energética excepcional. Essas tecnologias integradas possibilitam inovações revolucionárias em IA, data centers, telecomunicações, computação quântica e tecnologias emergentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250325239406/pt/

Para consultas de mídia, entrar em contato com: info@hyperlightcorp.com

Para consultas relacionadas a produtos e serviços, entrar em contato com: sales@hyperlightcorp.com