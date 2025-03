World Liberty Financial planeja lançar USD1, a stablecoin para uso institucional

A World Liberty Financial Inc. (“WLFI”), desenvolvedora de um protocolo pioneiro de DeFi e de uma plataforma de governança inspirada pelo presidente dos EUA, Donald J. Trump, anunciou hoje seus planos de lançar a USD1, uma stablecoin resgatável 1:1 pelo dólar estadunidense (USD).

A USD1 da WLFI será 100% apoiada por títulos do tesouro do governo dos EUA de curto prazo, depósitos em dólares estadunidense e outros equivalentes de caixa. Inicialmente, os tokens de USD1 serão cunhados nas blockchains Ethereum (ETH) e Binance Smart Chain (BSC), com planos de expansão para outros protocolos no futuro. Cada token deve manter um valor de US$ 1, totalmente respaldado por uma carteira de reserva auditada regularmente por uma empresa de contabilidade terceirizada.

“A USD1 oferece o que os projetos algorítmicos e anônimos de criptomoedas não conseguem: acesso ao poder do DeFi sustentado pela credibilidade e pelas garantias dos nomes mais respeitados das finanças tradicionais”, disse Zach Witkoff, cofundador da WLFI. “Estamos oferecendo uma stablecoin digital em dólares que os investidores soberanos e as principais instituições podem integrar com confiança em suas estratégias para transações transfronteiriças seguras e contínuas.”

As reservas de USD1 serão custodiadas pela BitGo, a maior custodiante qualificada independente do mundo e líder em segurança, custódia e liquidez de ativos digitais. A BitGo é a espinha dorsal operacional para milhares de clientes institucionais em várias jurisdições internacionais. O BitGo Prime, principal serviço de corretagem da BitGo, também apoiará a USD1 – fornecendo aos clientes institucionais acesso a liquidez e negociação profundas, tudo a partir de custódia qualificada segurada e regulamentada.

“O lançamento da USD1 representa um avanço significativo em ativos digitais prontos para uso institucional”, afirmou Mike Belshe, CEO da BitGo. “Nossos clientes exigem segurança e eficiência, e essa parceria com a WLFI oferece ambas, combinando liquidez profunda com a garantia de que as reservas são mantidas e gerenciadas de forma segura dentro de uma custódia qualificada e regulamentada.”

Ao contrário das alternativas que introduzem fatores de risco adicionais, a USD1 prioriza a estabilidade por meio de sua abordagem conservadora. Ao evitar mecanismos complexos de geração de rendimento, a USD1 oferece a clareza e a segurança necessárias para uma adoção institucional mais ampla.

A World Liberty Financial continua edificando o futuro das finanças descentralizadas, então fique por dentro dos últimos avanços e anúncios seguindo-nos no X em https://x.com/worldlibertyfi.

Sobre a World Liberty Financial

A World Liberty Financial (WLFI) é um protocolo pioneiro de finanças descentralizadas (DeFi) e uma plataforma de governança dedicada a capacitar as pessoas por meio de soluções financeiras transparentes, acessíveis e seguras. Inspirada pela visão do presidente dos EUA, Donald J. Trump, a WLFI busca democratizar o acesso ao DeFi criando ferramentas fáceis de usar que levam os benefícios das finanças descentralizadas a um público mais amplo. A WLFI planeja estar na vanguarda do DeFi, oferecendo uma plataforma intuitiva e robusta que capacita os usuários a participar ativamente do futuro financeiro.

Sobre a BitGo

A BitGo é a principal fornecedora de infraestrutura de soluções de ativos digitais, prestando serviços de custódia, carteiras, staking, negociação, financiamento e liquidação a partir de um armazenamento a frio regulamentado. Desde sua fundação em 2013, o foco da empresa é permitir que seus clientes naveguem com segurança no espaço de ativos digitais. Com uma grande presença global por meio de várias entidades regulamentadas, a BitGo atende a milhares de instituições, incluindo muitas das principais marcas, bolsas de valores e plataformas do setor, bem como milhões de investidores de varejo no mundo todo. Como espinha dorsal operacional da economia digital, a BitGo lida com uma parte significativa das transações da rede Bitcoin e é a maior custodiante independente de ativos digitais e provedora de staking do mundo. Para mais informações, acesse www.bitgo.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250325483537/pt/

Assessoria de Imprensa:

KC Maas, Wachsman

wlfi@wachsman.com