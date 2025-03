Xsolla amplia o seu compromisso com o desenvolvimento de jogos da América Latina com o programa Journey of Indies (JOIN)

A Xsolla, uma empresa líder global de comércio de videogames, orgulhosamente anuncia o lançamento do programa Journey of Indies (JOIN), desenvolvido pela Xsolla. Esta iniciativa voltada para a América Latina foi idealizada para ajudar desenvolvedores de jogos independentes (indie) e de médio porte a expandirem seus negócios com ferramentas de comercialização, mentoria e parcerias no setor. Ao integrar desenvolvedores do ecossistema de ferramentas de comercialização da Xsolla, este programa tem como objetivo incentivar a inovação, expandir oportunidades e gerar novos fluxos de receita.

Datas importantes:

25 de março: transmissão ao vivo para anunciar o Programa JOIN às 17h (horário do leste dos EUA).

transmissão ao vivo para anunciar o Programa JOIN às 17h (horário do leste dos EUA). 7 de abril: o acelerador começa a entrar em operação.

o acelerador começa a entrar em operação. 25 de abril: inauguração oficial do hub na cidade de Brasília.

inauguração oficial do hub na cidade de Brasília. 30 de abril: painel da Gamescom LATAM sobre o programa de aceleração no Brasil.

painel da Gamescom LATAM sobre o programa de aceleração no Brasil. 22 a 26 de junho: evento B2B Innova Summit em Brasília.

A iniciativa, em conjunto com o Instituto Conecta e a Indie Hero, terá como objetivo aproveitar uma bolsa oferecida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI-DF) para estabelecer um hub de videogame em Brasília. Este hub fornecerá um espaço dedicado para educação, desenvolvimento de negócios e treinamento prático de comercialização. O Programa JOIN se alinha com associações de desenvolvedores de jogos, partes interessadas da indústria e instituições públicas/privadas para desbloquear o potencial criativo da região.

O programa Journey of Indies (JOIN), desenvolvido pela Xsolla, foi criado para abordar os desafios únicos enfrentados por desenvolvedores independentes e de médio porte na América Latina, oferecendo suporte estruturado por meio de:

Acesso exclusivo de um ano a programas educacionais — A Indie Hero planeja distribuir o conteúdo educacional da JOIN por todo o Brasil, garantindo que os desenvolvedores obtenham percepções valiosas sobre estratégias de negócios de jogos.

— A Indie Hero planeja distribuir o conteúdo educacional da JOIN por todo o Brasil, garantindo que os desenvolvedores obtenham percepções valiosas sobre estratégias de negócios de jogos. Mentoria e seleção de talentos — O JOIN pretende apoiar a seleção dos melhores candidatos para vários caminhos de aceleração, ajudando os desenvolvedores a refinarem seus projetos e modelos de negócios.

— O JOIN pretende apoiar a seleção dos melhores candidatos para vários caminhos de aceleração, ajudando os desenvolvedores a refinarem seus projetos e modelos de negócios. Treinamento prático de comercialização — Os participantes ganharão um conhecimento geral sobre monetização e distribuição, estendendo-se além das ferramentas da Xsolla. Eles também aprenderão a integrar as soluções da Xsolla em suas estratégias de entrada no mercado.

— Os participantes ganharão um conhecimento geral sobre monetização e distribuição, estendendo-se além das ferramentas da Xsolla. Eles também aprenderão a integrar as soluções da Xsolla em suas estratégias de entrada no mercado. Colaboração em toda a indústria — Por meio da extensa rede de associações e guildas de jogos da Indie Hero em todo o Brasil, o programa planeja expandir o seu alcance e impacto.

— Por meio da extensa rede de associações e guildas de jogos da Indie Hero em todo o Brasil, o programa planeja expandir o seu alcance e impacto. Suporte de publicação e distribuição — A editora da Indie Hero, GoGo Games Interactive, irá ajudar os desenvolvedores a se integrarem perfeitamente ao ecossistema da Xsolla.

“A América Latina é uma das regiões mais promissoras e de crescimento rápido para o desenvolvimento de jogos”, disse Chris Hewish, diretor de estratégia da Xsolla. “Ao estabelecer parcerias com os principais participantes da indústria e investir em talentos locais, temos o compromisso de oferecer os recursos e o conhecimento necessários para auxiliar os desenvolvedores a transformarem suas ideias criativas em negócios de sucesso.”

O programa Journey of Indies (JOIN) está aberto para inscrições. Estúdios independentes e de médio porte em toda a América Latina são encorajados a se inscreverem e aproveitar esta oportunidade incomparável de escalar seus negócios com a expertise da Xsolla.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para mais informações, visite: xsolla.com

