Procurando? Recurso "Right Now" do Grindr se expande para 15 novas cidades

A Grindr, o Global Gayborhood in Your Pocket™ com média aproximada de mais de 14,5 milhões de usuários ativos mensais, anunciou hoje a expansão do Right Now, seu recurso baseado em intenção, idealizado para conectar instantaneamente pessoas que buscam encontros imediatos. O Right Now é um feed em tempo real, separado da grade, no qual os usuários do Grindr podem postar textos e compartilhar fotos exibidas por uma hora, permitindo que outras pessoas saibam exatamente o que estão procurando.

Grindr's Right Now feature.

Hoje, o Right Now terá o seu lançamento em quinze novas cidades na América do Norte, Europa e América do Sul. Nova York, Los Angeles, Miami, Filadélfia, Austin, Chicago, Houston, Atlanta, Orlando, Londres, Paris, Madri, Milão, Amsterdã e São Paulo - alguns dos gayborhoods mais densamente povoados do mundo.

“O Right Now empodera nossos usuários para que encontrem exatamente o que desejam, quando quiserem e sem suposições”, disse AJ Balance, diretor de produto na Grindr. “Este recurso foi desenvolvido com base na intenção e no feedback da nossa comunidade, de forma que possam se conectar com pessoas com ideias semelhantes, sem perder tempo com expectativas incompatíveis. Em muitos casos, as pessoas iniciam uma conversa apenas para perceber que estão buscando objetivos distintos - uma pessoa deseja um encontro, a outra deseja uma conexão rápida. O Right Now deixa claro quem está disponível e o que os clientes estão procurando, em tempo real.”

O Right Now pode ser acessado no iOS e Android, por meio da barra de navegação principal, barra lateral e um botão de ação flutuante na grade principal, levando as pessoas a um feed separado otimizado para engajamento em tempo real. No lançamento, serão oferecidas dez sessões gratuitas de uma hora semanal, com atualização todas as sextas-feiras. Após utilizarem suas sessões gratuitas, os clientes poderão adquirir sessões adicionais do Right Now.

Esta expansão tem como base os pilotos bem-sucedidos de 2024 do Right Now na Austrália e na região metropolitana de Washington D.C., reforçando o compromisso do Grindr de criar mais oportunidades para conexões bem-sucedidas baseadas em intenção. Fique atento às atualizações futuras, já que o Grindr pretende expandir o recurso para mais locais ao redor do mundo.

Sobre a Grindr Inc.

Com mais de 14,5 milhões de usuários ativos mensais em média, a Grindr (NYSE:GRND) cresceu para se tornar a Global Gayborhood in Your Pocket™, com a missão de criar um mundo onde as vidas de nossa comunidade global sejam livres, iguais e justas. Disponível em 190 países e territórios, a Grindr costuma ser o principal meio para os nossos usuários se conectarem, expressarem e descobrirem o mundo ao seu redor. Desde 2015, o Grindr for Equality promove os direitos humanos, a saúde e a segurança de milhões de usuários da comunidade LGBTQ+ em parceria com organizações em todas as regiões do mundo. A Grindr possui escritórios em West Hollywood, Bay Area, Chicago e Nova York. O aplicativo Grindr está disponível na App Store e no Google Play.

