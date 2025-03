Grupo ArpiAspersul anuncia nova identidade e agora é Koria

O Grupo ArpiAspersul, especializado em soluções para pintura nos setores industrial, automotivo e moveleiro, agora opera sob a marca Koria. A mudança representa a unificação das operações das marcas Aspersul, Arpi, Orange, Arply, Doxa e Tudo Para Pintar sob uma identidade única, com o objetivo de consolidar suas operações no mercado.

Com quase 30 anos de atuação, a empresa tem como foco aprimorar a comunicação e ampliar sua presença no Brasil e no exterior. A nova identidade busca proporcionar maior clareza na oferta de produtos e serviços, mantendo o foco em tecnologia, inovação e atendimento especializado.

O Brasil está entre os cinco maiores mercados mundiais de tintas, com uma produção anual voltada para aplicações industriais e automotivas. Em 2023, a produção de tintas industriais no país cresceu cerca de 2,5%, totalizando aproximadamente 355 milhões de litros, o que representa 19% da produção total de tintas no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati).

A Koria conta com matriz em Caxias do Sul (RS), um centro de distribuição em Campinas (SP) e uma unidade produtiva em Araras (SP), oferecendo soluções para pintura que atendem diferentes necessidades do mercado. “Estamos vivendo um momento relevante para a nossa empresa. A transição para Koria representa a consolidação da nossa trajetória e o direcionamento estratégico para o futuro”, destaca Renato Nunes, sócio da empresa.

A nova identidade da marca foi desenvolvida com base nos conceitos de “cor” e “coragem”, remetendo à precisão e adaptação às exigências do setor. “Esse projeto foi conduzido com responsabilidade e uma visão estratégica de longo prazo. Reunimos 30 anos de experiência em um novo posicionamento, que busca simplificar a comunicação da marca e explorar novas oportunidades de mercado”, afirma Rodrigo Leme, Diretor de Estratégia do Grupo Criativo, responsável pelo branding da nova fase.

A transição também reflete os investimentos da organização na expansão de mercado. “A Koria é a materialização de um projeto que unifica nossa atuação em uma única marca, ampliando a capacidade de atender diferentes demandas do setor de pintura”, complementa Renato Nunes.

O reposicionamento da marca está alinhado ao compromisso de oferecer soluções completas para o mercado. “Com a Koria, estamos aprimorando nossa comunicação e ampliando as possibilidades de atuação, mantendo nosso propósito: temos tudo para pintar tudo”, explica Ezequiel Nieto, sócio da marca.

A nova identidade visual já está disponível no site e nas redes sociais da empresa, reforçando a presença da Koria no setor de pintura no Brasil.

Website: https://www.tudoparapintar.com.br/