ExaGrid recebe reconhecimento por ser incluída no Guia do Programa de Parceiros CRN® 2025

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção incluindo um nível não voltadoàrede (ao criar uma lacuna de ar em camadas), exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que o Programa de Parceiros Revendedores ExaGrid recebeu homenagens da CRN®, uma marca da The Channel Company com inclusão no prestigiado Guia do Programa de Parceiros CRN de 2025. Este guia anual é um recurso essencial para provedores de soluções que buscam programas de parceiros fornecedores que correspondam a suas metas comerciais e proporcionem alto valor de parceria.

O amplo suporte e recursos que os fornecedores de tecnologia oferecem através de seus programas de parceiros são uma consideração crucial para provedores de soluções que avaliam com quais fornecedores de TI, provedores de serviços e distribuidores se associar na criação de soluções de tecnologia de classe mundial. Elementos do programa, como incentivos financeiros, assistência de vendas e marketing, treinamento e certificação, suporte técnico e muito mais, podem diferenciar os fornecedores e desempenhar um papel chave em aumentar o crescimento e a lucratividade a longo prazo de seus parceiros.

Para o Guia do Programa de Parceiros de 2025, a equipe de pesquisa da CRN avaliou os fornecedores com base em requisitos e ofertas do programa, como treinamento e educação de parceiros, suporte pré e pós-vendas, programas e recursos de marketing, suporte técnico e comunicação.

"É uma honra para ExaGrid ser incluída no Guia do Programa de Parceiros CRN 2025", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "A ExaGrid dedicou anos aprimorando sua abordagem de entrada no mercado com revendedores e acreditamos que temos um dos programas de revendedores mais sólidos do setor. Nossos parceiros de canal sabem que o Armazenamento de Backup em Camadas da ExaGrid funciona bem e inclui muitos benefícios exclusivos que melhoram o desempenho de backup e restauração no ambiente de backup de um cliente, bem como oferece a segurança mais abrangente e recuperação de ransomware com extraordinário suporte ao cliente junto a seus clientes, e assim recomendam que estes clientes usem a ExaGrid com confiança."

A ExaGrid trabalha com revendedores e distribuidores a nível mundial. Os programas da ExaGrid são concebidos para serem fáceis aos parceiros, com suporte da equipe de vendas da ExaGrid e sem compromissos de marcos. A ExaGrid é conhecida por ter um sistema de armazenamento de backup em camadas que "simplesmente funciona", não é vendido de modo exagerado ou subdimensionado, fornecendo a seus clientes o melhor suporte do setor por um engenheiro de suporte técnico de nível 2 designado, e garantindo um ótimo atendimento aos clientes dos parceiros. A ExaGrid oferece a seus parceiros revendedores um programa de registro para proteger contas e margens, além de incentivos SPIF.

"Estar incluída no Guia do Programa de Parcerias CRN de 2025 destaca a dedicação que estes fornecedores de tecnologia têm para evoluir com provedores de soluções, impulsionar a inovação e respaldar o sucesso mútuo", disse Jennifer Follett, Vice-Presidente de Conteúdo dos EUA e Editora Executiva da CRN, na The Channel Company. “Este importante projeto anual capacita os provedores de soluções a identificar fornecedores que estão comprometidos em aperfeiçoar seus programas de parceiros e satisfazer as necessidades comerciais em constante transformação do canal e de clientes finais. O guia proporciona uma profunda visão do valor distinto de cada programa de parceiros para que os provedores de soluções possam tomar decisões estratégicas de parceria com confiança."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company (TCC) é a líder global em crescimento de canal para as principais marcas de tecnologia do mundo. Aceleramos o sucesso em canais estratégicos para fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais, com marcas de mídia de qualidade, serviços integrados de marketing e eventos, consultoria estratégica e insights exclusivos de mercado e público. A TCC é uma empresa de portfólio de fundos de investimento administrados pela EagleTree Capital, uma empresa de capital privado com sede na cidade de Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

