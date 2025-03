Inovação impulsiona o setor metal-mecânico em 2025

O setor metal-mecânico brasileiro se prepara para uma transformação acelerada em 2025, impulsionada por avanços tecnológicos e a demanda por soluções sustentáveis. A digitalização e a eficiência energética se tornaram essenciais para a indústria, motivando investimentos e novas estratégias produtivas. Feiras como a EXPOMAFE e a FEIMEC conectam empresas e apresentam inovações em tecnologia e processos industriais.

Marcada para maio, a EXPOMAFE 2025, por exemplo, deve reunir mais de 900 marcas expositoras e milhares de visitantes. De acordo com sua representante, este ano a feira destacará temas como automação industrial, eficiência energética e soluções alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um dos destaques será o Demonstrador de Soluções Tecnológicas da Indústria 4.0, que mostrará o impacto da digitalização na eficiência e redução de desperdícios.

A participação em feiras do setor é estratégica para as empresas que buscam ampliar networking e apresentar inovações. A PR2 Group, representante da Han's Laser no Brasil, reforça a relevância desses eventos ao longo dos anos. Em 2023, durante a EXPOMAFE, a empresa expôs a máquina de corte a laser de fibra G6025-HF20 de 40KW, com central de nitrogênio, demonstrando seu compromisso com a inovação tecnológica. Para 2025, a PR2 segue apostando em soluções que combinam eficiência produtiva e sustentabilidade.

Parcerias e impacto

Eventos do setor metal-mecânico estão se consolidando como hubs estratégicos para inovação e parcerias. O mercado da Indústria 4.0, que em 2023 foi avaliado em US$ 94,42 bilhões, deve crescer significativamente, alcançando US$ 241,58 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20,67%, de acordo com a Mordor Intelligence. Esse crescimento será impulsionado principalmente pela automação e pela crescente demanda por soluções de eficiência energética.

Para empresas do setor, acompanhar essa revolução tecnológica não é mais uma opção, mas uma necessidade. “A indústria está em um ponto de virada, onde produtividade e sustentabilidade caminham juntas. Tecnologias como corte e soldagem a laser permitem reduzir desperdícios e melhorar a eficiência dos processos, e esse tem sido um dos nossos focos estratégicos”, destaca Reinaldo Bonilha, diretor da PR2.

Eventos do setor metal-mecânico têm se tornado cada vez mais relevantes, refletindo a evolução da indústria. Ao reunir especialistas para discutir inovações como automação e manufatura digital, essas feiras impulsionam a troca de conhecimentos e fortalecem o networking. Além de movimentar bilhões de dólares anualmente, desempenhando um papel crucial no crescimento e na competitividade global da indústria.

Website: https://pr2.com.br/