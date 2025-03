SILL do Brasil firma parceria com Maytag Commercial

Na noite da quinta-feira, 20 de março, a SILL do Brasil anunciou oficialmente o início da parceria exclusiva com a Maytag Commercial, marca americana do Grupo Whirlpool, para trazer ao mercado brasileiro equipamentos profissionais para lavanderias. A iniciativa chega em um momento de expansão do setor, que movimentou aproximadamente R$ 6,2 bilhões em 2023 e vem crescendo a uma taxa média de 4,8% ao ano desde 2020, segundo dados da Associação Brasileira de Lavanderias (Abralav).

O acordo permitirá a distribuição no país da Stack Maytag Commercial, um sistema de lavadora e secadora conjugada de uso profissional com capacidade de 10,5 kg. O equipamento, desenvolvido para operação contínua, utiliza a tecnologia Turbovent® para otimizar o tempo de secagem e reduzir o consumo de energia, completando um ciclo em aproximadamente uma hora.

"Nossa parceria com a Maytag Commercial visa atender empreendedores que buscam um modelo de negócio viável e de alto desempenho profissional", explica Ramon Duarte, sócio e diretor comercial da SILL do Brasil. O executivo destaca que os equipamentos contam com garantia de cinco anos e foram projetados para proporcionar praticidade aos usuários finais.

Desde o início da pré-venda, a SILL do Brasil já comercializou mais de 400 unidades, das quais 300 já foram instaladas, atendendo aproximadamente 140 empreendedores e gerando um faturamento de aproximadamente R$ 12 milhões. A empresa oferece condições de financiamento facilitado e suporte técnico especializado, incluindo disponibilidade de peças e atendimento pós-venda.

"O Brasil é um mercado estratégico para a expansão da Maytag Commercial junto à SILL. A demanda por soluções eficientes e tecnológicas está crescendo, e nosso compromisso é trazer inovação ao setor de lavanderias", afirma João Ebert, sócio e diretor financeiro da SILL do Brasil.

A entrada da marca no Brasil conta com o apoio estratégico da DDC Marketing & Business, sob a liderança de Danielle Denys, em conjunto com a equipe nos EUA, garantindo alinhamento à visão global da marca.

