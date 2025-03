GMAD realiza cobertura da Expo Revestir 2025

A GMAD, especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis - como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários entre outros, participou da 23ª edição da Expo Revestir, realizada de 10 a 14 de março de 2025, no São Paulo Expo, em São Paulo.



O evento é considerado pela própria organização como um dos maiores em revestimentos e acabamentos da América Latina, devido ao seu porte, à quantidade de expositores e visitantes, bem como à relevância no setor. A feira é organizada pela Revestir Feira e Congresso, uma associação que visa promover a indústria de revestimentos no Brasil e no mundo, reuniu profissionais e marcas, apresentando as principais tendências e lançamentos do mercado.

Além de sua participação no evento, a GMAD tem investido na ampliação de sua presença digital por meio de seu e-commerce, gmad.com.br. A empresa reconhece a importância de investir nesse canal de vendas on-line para aumentar a visibilidade de seus produtos e facilitar a experiência de compra de seus clientes. Com isso, existem diversas estratégias que já vem sendo colocadas em prática como a criação de conteúdo relevante e a parcerias com influenciadores. Essas iniciativas visam promover uma comunicação mais direta com o público-alvo.

Nesse contexto, a participação na Expo Revestir 2025, se alinha com os objetivos da GMAD de explorar cada vez mais os canais digitais para se conectar com os profissionais do setor e oferecer soluções que façam sentido para o mercado de acabamentos e mobiliário.



Segundo Fabiane Arcenio, diretora de marketing da GMAD, "a participação na Expo Revestir 2025 reflete nossa estratégia de estar sempre conectados às tendências e inovações do setor, mas também à necessidade crescente de transformação digital no mercado de acabamentos. Investir no e-commerce, como nosso canal de vendas on-line, é uma maneira de garantir que nossos clientes tenham acesso rápido e fácil aos produtos que oferecemos, onde quer que estejam. A feira tem sido uma plataforma fundamental para estreitar os laços com profissionais do mercado e entender as mudanças nas demandas, e, por isso, integrar essas experiências, criando uma jornada de compra mais completa e dinâmica”.



Com a participação na Expo Revestir 2025 e o investimento contínuo no e-commerce, a GMAD reafirma seu compromisso com a evolução constante. Eventos de grande porte, somados às iniciativas nesse ambiente on-line, refletem a busca da empresa por uma relação mais próxima com seus consumidores.

Website: http://www.gmad.com.br