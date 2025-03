Perficient Nomeada um dos Melhores Locais de Trabalho de 2025 pelo USA Today

Perficient, líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que foi nomeada um dos Melhores Locais de Trabalho de 2025 pelo USA Today, ressaltando a dedicação da empresa em promover uma cultura que prioriza as pessoas e uma experiência excepcional entre os colegas.

O reconhecimento marca o terceiro ano seguido em que a Perficient recebeu uma distinção nacional como melhor local de trabalho. A Perficient também ganhou diversos prêmios culturais nos últimos anos, incluindo três Prêmios de Excelência Cultural nos Melhores Locais de Trabalho de 2024: Melhores Locais de Trabalho em Desenvolvimento Profissional, Melhores Locais de Trabalho quanto ao Reconhecimento, e Melhores Locais de Trabalho em Bem-Estar dos Funcionários.

Os prêmios de Melhores Locais de Trabalho de 2025 pelo USA Today estão baseados nos comentários compilados em uma pesquisa voluntária sobre o compromisso de funcionários administrada pela Energage, uma empresa de tecnologia de pesquisa e funcionários. O prêmio reconhece a cultura da qualidade do local de trabalho e homenageia organizações que priorizam seus funcionários.

"O reconhecimento da Perficient como Melhor Local de Trabalho é uma comprovação de nossa cultura empresarial única e colegas que fazem a diferença", disse Rachel Sorenson, Vice-Presidente de Recursos Humanos da Perficient. "O que estamos construindo na Perficient é realmente especial. Nossa visão é ser o ponto de encontro onde grandes mentes e grandes empresas avançam com ousadia os negócios, sendo que nossos talentosos colegas em todo o mundo estão tornando esta visão uma realidade. Estamos animados por mais uma vez sermos nomeados um dos Melhores Locais de Trabalho do país e continuaremos fazendo investimentos estratégicos que permitam que nossos colegas prosperem ainda mais."

A Promessa dos Recursos Humanos da Perficient descreve o compromisso da empresa em desafiar, defender e celebrar seus colegas. Um pilar essencial da promessa é a iniciativa "Crescimento para Todos" da empresa, um sistema de programas de treinamento e recursos de desenvolvimento de carreira que visam orientar todos em seu caminho para o sucesso na Perficient. A Perficient promove oportunidades de inovação e conexão mediante seus grupos liderados por colegas, como Grupo de Inovação em IA Generativa (IG) e cinco Grupos de Recursos para Funcionários (Employee Resource Groups - ERGs): Women in Technology, Perficient Giving, Cultural Connections, LiveWell e PRISM. Além disto, a Perficient prioriza o envolvimento da comunidade com programas dedicados de doações de caridade e subsídios a nível mundial com foco em promover a educação STEM, e melhorar a saúde e o bem-estar.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as maiores empresas e marcas do mundo a impulsionar seus negócios com ousadia e alcançar resultados concretos por meio da tecnologia. Superamos limites, somos incansáveis na busca por resultados e moldamos o futuro ao lado de nossos clientes. Para saber mais, visite www.perficient.com.

