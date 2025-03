Mais de 50% dos advogados já adota IA, aponta estudo

De acordo com o estudo "Relatório Impacto da IA GENERATIVA NO Direito", realizado pela seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), em parceria com Jusbrasil, Trybe e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS-Rio), 55,1% dos advogados no Brasil já utilizam IA jurídica em suas atividades diárias. A pesquisa, divulgada em 21 de fevereiro de 2025, aponta que a inteligência artificial para advogados tem se mostrado útil principalmente em tarefas como análise de documentos, criação de peças jurídicas e pesquisa de jurisprudência e doutrina.

A pesquisa on-line, que obteve mais de 1.500 respostas de profissionais de todo o Brasil, evidencia que a IA para advogado tem contribuído para a otimização de tempo e aumento de produtividade. No entanto, também foram identificados desafios e preocupações quanto ao uso dessa tecnologia no setor.

O estudo revelou que, além dos 55,1% dos advogados que utilizam IA jurídica regularmente, 28,8% não utilizam a ferramenta em sua rotina profissional, enquanto 16,1% afirmaram usá-la apenas ocasionalmente. A adesão à IA jurídica varia conforme o perfil profissional: 50% dos advogados autônomos, 62% dos advogados em empresas privadas e 63% dos profissionais no setor público fazem uso de inteligência artificial para advogado com frequência.

Entre os profissionais mais entusiastas da IA para advogados, 78% afirmaram usar a ferramenta pelo menos uma vez por semana, destacando a redução do tempo gasto com tarefas repetitivas e a melhoria da qualidade das peças jurídicas produzidas. Para esses profissionais, a inteligência artificial para advogados tem se mostrado uma ferramenta essencial para aumentar a eficiência e produtividade nas atividades jurídicas.

No entanto, nem todos os advogados estão totalmente convencidos das vantagens da IA. Cerca de 47% dos entrevistados se mostraram neutros quanto ao uso da IA no setor jurídico, reconhecendo seus benefícios, mas também apontando dificuldades na integração dessa tecnologia à rotina do escritório. A necessidade de supervisão humana foi um dos desafios mencionados.

Entre os 5% de advogados mais céticos, as preocupações são maiores, com a desconfiança em relação aos impactos da IA nas decisões jurídicas. Esses profissionais temem o comprometimento ético e os vieses que poderiam afetar os processos. A ideia de que a IA poderia substituir profissionais também está entre as maiores preocupações desse grupo.

A pesquisa demonstra que, apesar das preocupações de parte dos advogados, a IA jurídica tem se consolidado como uma ferramenta relevante para o setor. A inteligência artificial para advogados está se tornando cada vez mais essencial, especialmente para tarefas repetitivas, como análise de documentos e elaboração de peças jurídicas. A adoção dessa tecnologia no setor jurídico continua a crescer, e 93% dos respondentes acreditam que o uso da IA jurídica aumentará no próximo ano.

Porém, o estudo também alerta para a necessidade de capacitação dos advogados, especialmente ao considerar a evolução da inteligência artificial. A capacitação conforme apontado, ajudará a otimizar o uso da tecnologia, permitindo que os profissionais possam se concentrar nas atividades mais complexas e nas interações humanas com clientes.

Segundo autores, para aqueles que buscam uma IA jurídica gratuita, é fundamental se familiarizar com as ferramentas disponíveis, como ChatGPT, Gemini e outros IA específicas para o setor, já que muitas soluções estão emergindo como alternativas para otimizar os serviços jurídicos com inteligência artificial. O futuro do setor jurídico parece estar cada vez mais alinhado com a utilização dessas tecnologias, que oferecem não só agilidade, mas também novas oportunidades para os advogados.





