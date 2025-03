Seletiva Adobe Brasil 2025 acontece no dia 29 de março

No próximo dia 29 de março, um sábado, estudantes de diversas instituições de ensino do Brasil terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades criativas na Seletiva Adobe Brasil 2025.

O evento ocorrerá das 8h30 às 13h00 e é um passo fundamental para definir os representantes brasileiros no Adobe Certified Professional World Championship, competição global que reúne jovens talentos em design e criatividade do mundo.

Uma das grandes novidades desta edição é a relevante participação da região Norte do Brasil, expandindo as oportunidades para estudantes de todas as regiões do país. Com isso, a seletiva se torna ainda mais inclusiva e representativa, permitindo que novos talentos tenham a chance de competir entre si.

A competição desafia os participantes a demonstrar domínio nas ferramentas Adobe, como Photoshop e Illustrator, por meio da realização de projetos criativos avaliados por especialistas. Os vencedores da seletiva nacional terão a chance de representar o Brasil na etapa mundial, que acontecerá de 27 a 30 de julho de 2025, em Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Inscrições e Certificação

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 12h do dia 27 de março de 2025. Para participar, os interessados devem preencher formulário online e aguardar a confirmação por e-mail. É necessário possuir certificação Adobe Certified Professional em Illustrator ou Photoshop para competir. Caso o candidato ainda não tenha obtido a certificação, é possível realizar o exame antes do evento. Certificações válidas são aquelas obtidas a partir de 2023.

Premiação da Seletiva Brasil

Os dois primeiros colocados da Seletiva Adobe Brasil 2025 representarão o país no Certiport’s Adobe Certified Professional Wolrd Championship. Além disso, todos os competidores receberão certificados de participação, e mais prêmios serão distribuídos aos “Top 10", como mesas digitalizadoras da XP-Pen, e brindes diversos da Adobe e ENG DTP & Multimídia.

Premiação Mundial

Os dois primeiros colocados da Seletiva Brasil representarão o país no Certiport’s Adobe Certified Professional Wolrd Championship, que ocorrerá de 27 a 30 de julho de 2025, em Orlando, Flórida, EUA. Os prêmios para os vencedores do campeonato mundial estão detalhados no site oficial do evento, e são de US$ 2,000.00 (bronze), US$ 4,000.00 (prata) e US$ 8,000.00 (ouro).

Jurados da Seletiva Adobe Brasil 2025:

A competição contará com um corpo de jurados, incluindo:

- Fabiana Go: especialista em tecnologias Adobe, com mais de 20 anos de experiência como consultora e palestrante.

- Marcelo Pereira: doutor em Design pela Pontifícia Universidade Católica do rio de Janeiro, onde atua como docente, pesquisador e supervisor de tecnologia acadêmica do Departamento de Artes e Design.

- Ana Laura Gomes: mestre em Gestão para a Competitividade pela FGV-SP e doutoranda em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC-SP, com vasta experiência em educação e tecnologias Adobe.

- Ailton Santos Silva: doutor em Design e Arquitetura pela Fau-USP, com 28 anos de atuação no ensino superior e pesquisa em novas tecnologias e design de interface.

Link da Seletiva Brasil 2025:

https://new.express.adobe.com/webpage/Nhz9prIASwejQ

Detalhes da Competição

Data: 29 de março de 2025 (sábado)

Horário: das 08h30 às 13h00

Prazo de inscrição: até às 12h00 do dia 27 de março de 2025

Inscrição: gratuita e realizada por meio de formulário online. Após o preenchimento, o participante receberá um e-mail de confirmação.

Como Participar

A Competição é para estudantes regularmente matriculados com idades a partir de 16 anos, e menores do que 23 anos.

Para competir, é necessário possuir a certificação Adobe Certified Professional em Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.

Estados que já estão participando

As Inscrições estão abertas, e confirmados dos seguintes Estados:

- Rio Grande do Sul

- Santa Catarina

- Paraná

- São Paulo

- Minas Gerais

- Espírito Santo

- Rio de Janeiro

- Pernambuco

- Sergipe

- Bahia

- Goiás

- Distrito Federal

- Amazonas

- Amapá

Link para Informações e Inscrição: www.eng.com.br/seletiva

Website: http://www.eng.com.br