Simpósio internacional sobre probióticos será nos dias 27 e 28

O Yakult International Symposia on Beneficial Microbes – Fundamental Science and Innovative Applications (YIS) será realizado nos dias 27 e 28 de março em São Paulo. O Simpósio Internacional, que vai reunir pesquisadores em microbiota e probióticos, tem por objetivo compartilhar as mais recentes descobertas científicas na área. As apresentações vão envolver aspectos de produção e aplicação em alimentação humana e animal, agricultura e medicina. Quem não fez a inscrição on-line também poderá participar, porque haverá credenciamento no local.

Nos dois dias do evento, pesquisadores brasileiros e estrangeiros apresentarão estudos envolvendo probióticos, prebióticos, simbióticos e microbiota intestinal. Dentre os temas estão o papel do eixo microbiota-sistema imunológico nas funções probióticas; terapia microbiana de doenças infecciosas e não infecciosas; aplicação de autoprobióticos para correção da microbiota humana; avaliações de segurança na validação de bactérias lácticas produtoras de bacteriocina em processos biotecnológicos; probiogenômica de probióticos e seus benefícios para a saúde; e probióticos funcionais. A programação científica envolve, ainda, a área regulatória e a posição do Brasil no mercado de probióticos.

O evento é organizado pela Yakult do Brasil, em parceria com o International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health (IPC) e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP). “A realização deste simpósio no Brasil reforça o compromisso da Yakult com a disseminação de conhecimentos a respeito dos benefícios dos probióticos. Entendemos que a ampliação dessa informação permitirá que mais pessoas conheçam e se interessem por essa ciência tão importante para a saúde”, destaca o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Além disso, o objetivo dos organizadores é criar oportunidades para que pesquisadores brasileiros possam ter contato com os principais cientistas da área do mundo e, desta forma, construam uma rede de pesquisa ainda mais ampla sobre o tema. Dentre os convidados internacionais estão os pesquisadores Tatsuichiro Shima e Kana Yahagi, do Instituto Central Yakult, de Tóquio. O Dr. Tatsuichiro Shima vai apresentar um estudo a respeito das características do microbioma intestinal, perfis de ácidos orgânicos e índices de anticorpos virais de japoneses saudáveis com Lacticaseibacillus vivo detectado nas fezes. Já a Dra. Kana Yahagi vai falar sobre o desenvolvimento da microbiota intestinal e composição de ácidos graxos de cadeia curta no início da vida.

Premiação



Para estimular os jovens pesquisadores, haverá uma sessão de pôsteres com prêmio para a melhor apresentação. O vencedor do Yakult Award for Young Scientist Best Poster Presentation, concedido pela Yakult do Brasil, ganhará um prêmio em espécie e um certificado. Os vencedores de Melhor Pôster IPC (International Probiotic Conference) Europe e Melhor Pôster CISAS (Centre for Research and Development in Agrifood Systems and Sustainability) Portugal receberão certificados da premiação. O YIS será totalmente em inglês, sem tradução simultânea. Todas as informações estão disponíveis no site oficial do evento.

Serviço: Yakult International Symposia 2025



Data: 27 e 28 de março de 2025



Horário: a partir das 8h (inscrições) / 9h (abertura)



Local: Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza



Av. Ibirapuera, 2927 – Indianópolis – São Paulo – Brasil

Website: https://www.yakult.com.br/