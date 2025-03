Infor e Kinaxis lançam solução de planejamento empresarial para fabricantes de manufatura discreta

Infor, empresa líder em soluções completas de nuvem para o setor, e Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, anunciaram hoje uma nova parceria que proporcionará um melhor alinhamento dos planos da cadeia de suprimentos com os objetivos e estratégias de negócios para empresas de manufatura discreta de médio porte.

A parceria inclui o lançamento do Kinaxis Planning One para Infor CloudSuite Industrial Enterprise, CloudSuite Automotive, e CloudSuite Aerospace and Defense , que integram as soluções da Infor para a indústria de manufatura discreta às avançadas soluções de orquestração da cadeia de suprimentos da Kinaxis e sua plataforma líder, Maestro™.

Os clientes – especialmente nos setores automotivo, industrial, bens de consumo duráveis, alta tecnologia e aeroespacial e defesa – poderão conectar de forma contínua os processos operacionais, táticos e estratégicos de planejamento em suas redes de suprimentos, para criar uma única fonte confiável de dados. O Kinaxis Planning One para Infor CloudSuites para Manufatura Discreta incorpora planejamento de demanda, inventário e suprimentos em uma única visão, com recursos avançados de gestão de cenários, permitindo que os fabricantes simulem diferentes cenários de demanda e oferta e escolham o melhor plano com base em indicadores de receita, custo, tempo ou sustentabilidade.

"Nosso compromisso compartilhado com a inovação e com a obtenção dos melhores resultados para nossos clientes terá um impacto significativo nos fabricantes que apoiaremos juntos", disseConrad Mandala, vice-presidente executivo de operações estratégicas e de entrada no mercado da organização global de parceiros da Kinaxis . "Os fabricantes de médio porte não têm a mesma capacidade para absorver complexidades, como grandes tarifas, da mesma forma que as grandes empresas. Estamos entusiasmados com nossa parceria com a Infor para ajudar os fabricantes a serem mais ágeis e resilientes a longo prazo".

"À medida que a indústria de manufatura discreta enfrenta uma crescente pressão para atender às demandas dos clientes com mais rapidez, agilidade e eficiência, a construção e manutenção de cadeias de suprimentos resilientes só podem ser alcançadas com tecnologias específicas para o setor e baseadas na nuvem", declarou Andrew Kinder, vice-presidente sênior de estratégia de indústria e soluções da Infor . "Nossa colaboração com a Kinaxis está fundamentada no compromisso comum de fornecer aos clientes as melhores ferramentas para alcançar a excelência na cadeia de suprimentos diante dos desafios de um cenário complexo e imprevisível".

A parceria ativará uma equipe de vendas centrada no mercado de médio porte na América do Norte e na região EMEA, dentro da Infor, que terá como objetivo envolver os clientes e implementar a nova solução nativa em nuvem.

Para mais informações, acesse a página da parceria da Kinaxis e Infor.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última etapa. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Infor

A Infor é líder global em software de nuvem empresarial especializado por setor. Desenvolvemos soluções completas para os setores em que atuamos. Os aplicativos e serviços empresariais essenciais da Infor são projetados para proporcionar vantagens operacionais sustentáveis, com segurança e rapidez na obtenção de valor. Mais de 60.000 organizações em mais de 175 países confiam nos 17.000 funcionários da Infor para alcançar suas metas de negócios. Como empresa do grupo Koch, nossa solidez financeira, estrutura de propriedade e visão de longo prazo nos permitem promover relações duradouras e mutuamente benéficas com nossos clientes. Acesse www.infor.com.

Este anúncio reflete a direção que a Infor pode seguir em relação ao(s) produto(s) específico(s) descrito(s) neste documento, estando todos sujeitos a alterações a exclusivo critério da Infor, com ou sem aviso prévio. Este anúncio não constitui qualquer compromisso por parte da Infor, e você não deve se basear neste documento ou em seu conteúdo para tomar qualquer decisão. A Infor não se compromete a desenvolver ou disponibilizar nenhuma melhoria, atualização, produto ou funcionalidade específica, mesmo que tal item seja descrito neste anúncio e mesmo que essa descrição contenha termos como “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “pretender”, “poder”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “deverá”, “irá” e/ou expressões semelhantes. Muitos fatores podem influenciar os planos de desenvolvimento de produtos da Infor, bem como a natureza, o conteúdo e o cronograma de futuros lançamentos de produtos, todos sujeitos a critério exclusivo da Infor. Este anúncio, no todo ou em parte, não pode ser incorporado em nenhum acordo contratual com a Infor ou suas subsidiárias ou afiliadas. A Infor se isenta expressamente de qualquer responsabilidade em relação a este anúncio.

