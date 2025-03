AGPMED conquista prêmio por campanha de marketing digital

A AGPMED, empresa carioca com quase 30 anos de atuação no mercado de Saúde, com diversos produtos para a infância, acaba de receber o Prêmio Redibra/Bromélia na categoria Melhor Campanha de Marketing na divulgação do dispositivo de lavagem nasal NoseWash Galinha Pintadinha. O reconhecimento reafirma o compromisso da marca em transformar o cuidado infantil por meio de produtos lúdicos.

A campanha premiada conquistou o público ao apresentar, de forma divertida e educativa, um vídeo em que uma médica atende a personagem Galinha Pintadinha, preocupada com a congestão nasal de seu filho Pintinho Amarelinho, no lançamento da nova versão de higienizadores com personagens do desenho animado. A abordagem engajou pais e crianças, destacando o crescimento da linha NoseWash, dispositivo de lavagem nasal lúdico, que trouxe mais leveza no cuidado infantil.

“Esse prêmio reforça nossa missão de tornar o cuidado infantil mais acolhedor e divertido para as famílias. Escolhemos a parceria com a Bromélia com a certeza de que seria um personagem muito apreciado pelas crianças e pais e não deu outra. Tivemos um resultado de vendas acima do esperado. Ver esse reconhecimento nos motiva a seguir desenvolvendo soluções que unem saúde, segurança, afeto e o poder do lúdico”, celebra Gustavo Reis, diretor de Negócios da AGPMED.

Essa é mais uma conquista que se soma ao prêmio de Melhor Case de Inovação 2023, concedido pela Warner Bros Discovery, pela linha de dispositivos de lavagem nasal NoseWash licenciada com personagens como Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. A AGPMED também levou o prêmio Licensing Con - Marcas e Personagens 2023, na categoria produto infantil, que destacou as inovações do mercado brasileiro, pela parceria com a Warner Bros.

A estratégia desenvolvida pelo Marketing da empresa foi essencialmente focada em contratação de influenciadores como Viih Tube, Vivian Amorim, Déborah Secco, Débora Silva, Thiago Queiroz, Sonja Chacon, entre outros. Com isso, o NoseWash - primeiro dispositivo do gênero no mundo - virou o mais vendido do segmento de mercado em menos de 4 anos.

Lúdico impulsiona vendas

Com uma trajetória marcada por produtos que combinam design lúdico e funcionalidade, a AGPMED começou sua história com o Tic Tong, abaixador de língua com sabor e aroma. Desde então, a empresa tem ampliado seu portfólio e investido em inovações que facilitam o cuidado infantil. Outro produto da marca é o espaçador para inalação Agachamber Heróis, que estampa os símbolos dos personagens da DC.

Nos últimos três anos, a AGPMED direcionou mais de R$ 10 milhões para desenvolvimento de produtos, ampliação da capacidade produtiva e licenciamento com marcas globais como Warner Bros Discovery, Paramount e Bromélia. Esse investimento garantiu à empresa uma ampla presença nas principais redes de farmácias, lojas de bebê e recomendação por especialistas de todo o país.

Com certificações da Anvisa e Food and Drug Administration (FDA) e presença em grandes redes como Raia Drogasil, Panvel e Farmácias São João, a AGPMED fornece ao mercado de saúde infantil no Brasil e no exterior.

Sobre a AGPMED

Fundada no Rio de Janeiro há 30 anos, a AGPMED se especializou em produtos para saúde infantil, atendendo grandes grupos hospitalares, consultórios médicos e a indústria farmacêutica. Criadora dos abaixadores de língua Tic Tong e espaçadores para inalação Agachamber no Brasil, a empresa exporta para mais de 10 países, como Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha.

