Fundação Skoll anuncia os vencedores do Prémio Skoll 2025 para a Inovação Social

A Skoll Foundation tem o prazer de anunciar as cinco organizações vencedoras do Prêmio Skoll de Inovação Social de 2025. Este prestigiado prêmio de 2 milhões de dólares reconhece líderes e organizações excepcionais que impulsionam mudanças sociais transformadoras, promovendo um mundo mais sustentável, pacífico e próspero para todos.

A turma de inovadores sociais de 2025 reúne empreendedores sociais, líderes de movimentos, articuladores de sistemas e coalizões globais que promovem ações coletivas em áreas que vão da saúde comunitária, do clima e da habitação sustentável ao estado democrático de direito eàprosperidade financeira.

Eles receberão seu prêmio e serão destacados na Cerimônia do Skoll Awards for Social Innovation de 2025, que terá lugar na quinta-feira, 3 de abril, das 16h30 às 18h (horário de Brasília), no New Theatre em Oxford, Reino Unido, e virtualmente durante o 22º Fórum Mundial Skoll.

“Vivemos uma época de grandes turbulências. Quando a crise surge, os inovadores sociais avançam em direção ao problema, intervindo com soluções que tratam as causas profundas”, afirmou Don Gips, CEO da Skoll Foundation. “Esses líderes nos mostram que, apesar das cisões no mundo, a reconstrução e o progresso duradouro são possíveis quando unimos forças entre diferentes questões, setores, geografias e ideologias.”

O trabalho em nível sistêmico dessas cinco organizações requer financiamento contínuo e parcerias duradouras, que o Prêmio e o Fórum têm como objetivo catalisar. Cada organização premiada recebe 2 milhões de dólares em financiamento irrestrito para expandir suas atividades e ampliar seu impacto.

“À medida que os desafios globais se multiplicam, os premiados com o Prêmio Skoll de 2025 continuam enfrentando o momento com determinação, inovação e otimismo pelo nosso futuro coletivo”, afirmou Marla Blow, presidente e COO da Skoll Foundation. “Seja fornecendo recursos a trabalhadores da saúde comunitária ao redor do mundo para possibilitar cuidados que salvam vidas, protegendo o estado democrático de direito, gerando riqueza por meio da propriedade dos empregados, tornando casas sustentáveis e saudáveis acessíveis a todos ou estruturando sistemas escolares para garantir a saúde de estudantes — esses inovadores sociais estão transformando o nosso mundo.”

Os ganhadores do Prêmio Skoll de Inovação Social de 2025 são:

A Apis & Heritage Capital Partners (A&H) está restaurando o sonho americano ao ajudar trabalhadores de baixa e média renda a se tornarem donos de suas empresas quando os vendedores estiverem prontos para se aposentar, assegurando a continuidade dos negócios e a prosperidade dos funcionários e das comunidades. A A&H converte empresas lucrativas com equipes diversas e dedicadas em organizações 100% pertencentes aos empregados, oferecendo empréstimos para o financiamento inicial e apoio consultivo para garantir o sucesso dos novos proprietários. Esse modelo recompensa os trabalhadores que contribuíram para o sucesso dessas empresas, proporcionando-lhes uma participação no crescimento futuro da empresa e criando negócios mais robustos. Até agora, a A&H facilitou a transição de empresas, com um valor total de 65 milhões de dólares, para a propriedade dos empregados, beneficiando centenas de trabalhadores e suas famílias. Com um grande número de proprietários de empresas nos EUA planejando vender ou se aposentar na próxima década, o modelo inovador da A&H oferece uma oportunidade valiosa para reduzir a desigualdade de riqueza e criar prosperidade para os americanos.

A Coalizão de Impacto na Saúde Comunitária (CHIC) é um movimento global composto por agentes comunitários de saúde (CHWs) e organizações de saúde que têm como objetivo tornar a profissionalização a norma na saúde comunitária, garantindo que os CHWs recebam salários adequados, possuam qualificação, sejam supervisionados e estejam equipados para oferecer um atendimento de alta qualidade. A evidência irrefutável demonstra que os CHWs têm um impacto significativo na melhoria dos resultados de saúde e na preservação de vidas em todo o mundo. No entanto, milhões de CHWs — 70% dos quais são mulheres — continuam fora do sistema formal de saúde. Apesar de décadas de investimentos em saúde global, um bilhão de pessoas que necessitam de cuidados nunca terão acesso a um profissional de saúde. O trabalho da CHIC foi essencial para a promulgação das diretrizes históricas da OMS de 2018, que orientaram a criação de políticas de apoio aos ACSs em 194 países. Como resultado, 47 países agora reconhecem e credenciam os ACSs em suas políticas nacionais de saúde.

Trabalhando lado a lado com empreendedores locais e pedreiros das comunidades, a EarthEnable tem transformado a realidade de famílias rurais africanas — promovendo saúde, dignidade e sustentabilidade por meio de soluções acessíveis de moradia. Ao reduzir a pegada de carbono do setor habitacional com materiais inovadores e de baixo custo, a organização contribui para um futuro mais verde. Hoje, 1,6 bilhão de pessoas no mundo vivem em casas com pisos de terra, que expõem moradores a parasitas e doenças. O concreto, apesar de comum, é caro, difícil de transportar e altamente poluente. A EarthEnable vem mudando esse cenário, liderando o nascimento de um setor de habitação ecológica na África e preparando o continente para um salto em construção sustentável. Com a previsão de que 70% das edificações que existirão na África até 2040 ainda não foram construídas — milhões delas residenciais — cresce a urgência por soluções viáveis. Já são mais de 200 mil pessoas beneficiadas em Ruanda, Quênia e Uganda, além de mais de mil empregos criados ou aprimorados. Até 2027, a EarthEnable planeja atender 700 mil pessoas com suas soluções sustentáveis de habitação.

A Healthy Learners capacita professores na Zâmbia para atuarem como agentes de saúde escolar, conectando as escolas ao sistema público de saúde e ampliando o acesso aos serviços para crianças com mais de cinco anos. No país, o atendimento pediátrico gratuito é voltado principalmente a crianças menores de cinco anos, deixando uma lacuna para milhões de crianças entre cinco e 17 anos. Em parceria com o governo, a Healthy Learners formou profissionais de saúde escolar para monitorar a saúde dos alunos, prestar primeiros socorros, oferecer cuidados preventivos e encaminhar casos mais graves às unidades de saúde. A iniciativa reduz o absenteísmo e permite que os estudantes aprendam e se desenvolvam plenamente. Atualmente, a Healthy Learners atua em 600 escolas e atende mais de 980 mil crianças em oito das dez províncias da Zâmbia. Com a previsão de que, até 2030, a África abrigará cerca de 42% da juventude mundial, este é um momento decisivo para garantir o acessoàsaúde eàeducação. A meta da organização é alcançar 2,5 milhões de crianças até 2028 — o equivalente a 70% da população do ensino fundamental no país.

O Pacto pela Democracia lidera a articulação do movimento apartidário em defesa da democracia no Brasil, reunindo uma ampla coalizão para conter forças antidemocráticas e reforçar a confiança nas instituições democráticas. A organização mobilizou mais de 200 parceiros da sociedade civil de diferentes espectros ideológicos, unidos pelo compromisso com a estabilidade institucional e o Estado democrático de direito. A coalizão constrói pontes com lideranças empresariais, acadêmicas e da imprensa, promovendo a criação de um ecossistema pró-democracia coeso, articulado e alinhado. Essa atuação tem se mostrado crucial diante das crescentes ameaças autoritárias, da disseminação de desinformação e da violência associada às eleições, que vêm desafiando a resiliência democrática do país. Em 2022, os esforços da coalizão foram decisivos para a defesa do processo e do resultado eleitoral brasileiro, com mais de 80 ações colaborativas coordenadas e colocadas em prática para monitorar e responder a ameaças relacionadas ao pleito.

A Skoll Foundationpromove transformação social investindo em empreendedores e inovadores sociais, conectando-os entre si e amplificando suas vozes para que, juntos, desenvolvam soluções corajosas e justas para os grandes desafios do mundo.

Clique aqui para se inscrevere participar do Fórum Mundial Skoll online. Envie e-mail para press@skoll.org se tiver interesse em receber um passe de imprensa para participar pessoalmente do Fórum, de 1 a 4 de abril em Oxford, Reino Unido.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250324085884/pt/

Sian Wu, sian@resource-media.org

Suzana Grego, sgrego@skoll.org

Todas as consultas da imprensa: press@skoll.org