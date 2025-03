Laboratório Teuto celebra 78 anos em março de 2025

O Laboratório Teuto completa 78 anos em março de 2025. Fundado em 1947, pelo alemão Adolfo Krumeir, no estado de São Paulo, a indústria farmacêutica foi adiquirida pelos irmãos Walterci e Lucimar de Melo, em 1993. Eles levaram a sede do Teuto para Anápolis, Goiás, no coração do Brasil.

“Nestes 78 anos de história que construímos até aqui, o nosso objetivo é trilhar ainda mais um caminho de desenvolvimento. O Teuto desenvolve seus produtos buscando sempre o mais atual e moderno na ciência, sempre cuidando das pessoas”, afirma o presidente do Conselho Administrativo do Teuto, Ítalo Melo. Hoje, com mais de 540 produtos registrados, o Laboratório Teuto ocupa uma posição importante no mercado farmacêutico. Para 2025, dezenas de lançamentos devem chegar às casas dos brasileiros.

Em 2025, a empresa teve o seu início no mercado de canabidiol no Brasil, por meio da divisão de especialidades, tem como objetivo ampliar a oferta de cannabis medicinal no país, com foco em cuidados paliativos e tratamentos relacionados ao sistema nervoso central. “Estamos fortalecendo ainda mais esse aspecto da companhia, negociando e trazendo produtos cada vez mais complexos para atender às necessidades da população brasileira em diversas áreas terapêuticas”, afirma Peter Maurice Lay, diretor de Novos Negócios.

biOncologia

Apenas no ano de 2024, a nova unidade de biOncologia lançou dois produtos importantes, que têm como objetivo proporcionar mais tempo e qualidade de vida aos pacientes, muitos com dificuldades em adquirir medicamentos de custo mais elevado. Diretor da Unidade de Especialidades, Marcelo Paiva, ressalta o momento para a companhia no desenvolvimento de medicamentos para o tratamento oncológico. “Estamos comemorando quase oito décadas de existência no setor farmacêutico e, ao mesmo tempo, nossa atuação com a biOncologia Teuto”. Marcelo explica ainda que esta unidade é uma parte importante do negócio da empresa.

Para o médico oncologista e consultor do Laboratório Teuto, Dr. Elge Werneck, a unidade representa um desenvolvimento. “Este primeiro ano da biOncologia Teuto reforça a oferta nacional e mundial de melhoria terapêutica, com resultados rápidos, aliada a condições que aumentam as ofertas de tratamento populacional”, destaca.