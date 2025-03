Pueri Talks debate avanços tecnológicos na saúde infantil

Os avanços tecnológicos e científicos no universo infantil serão apresentados e debatidos com médicos, demais especialistas e autoridades da puericultura no Simpósio Pueri Talks, evento inédito na 8ª Pueri Expo – Feira Internacional de Negócios em Puericultura. A feira acontece simultaneamente à 58ª FIT 0/16 - Feira Internacional do Setor Infantojuvenil e Bebê, ambas terão lugar no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 27 e 29 de abril.

O Pueri Talks é o principal evento na Arena do Conhecimento da Pueri Expo. De acordo com os organizadores, trata-se de uma experiência imersiva entre a indústria da puericultura, pediatras, lojistas e outros especialistas promovendo a troca de conhecimento e a inovação na saúde infantil. As palestras, debates e demonstrações de produtos serão nos dias 28 e 29 de abril. Informações e inscrições podem ser obtidas no site da Pueri Expo.

A Pueri Expo representa toda a cadeia produtiva de puericultura no Brasil, que possui faturamento robusto. Em 2023 chegou a R$ 162,7 milhões por ano, com quase 1.400 itens comercializados, segundo a Associação Brasileira de Produtos Infantis (Abrapur).

De acordo com Daniela Gonzalez, gerente de Projetos da Koelnmesse Brasil, organizadora das feiras, o Pueri Talks será um palco onde terá conteúdo de qualidade e relevante com a participação de renomados médicos. “Aliás, os pediatras vão ter acesso a toda a nossa área de exposição para realmente conhecerem, verem e sentirem os produtos de puericultura, além de conversarem diretamente com expositores e com os pais”, afirmou.

Ainda de acordo com a gerente, “os nossos expositores entendem o quanto é importante estar junto com os pediatras, eles entendem que são formadores de opinião, então nada melhor do que estarem conectados para trazerem novas soluções e cada vez mais lançamentos focados nas crianças”.

Um bom exemplo da importância no conteúdo do evento pode ser verificado no dia 29, a partir das 8h30, em que a médica, imunologista e alergista Ana Karolina Marinho vai falar sobre a vacinação infantil. Ela adiantou os principais pontos de sua palestra, cujo título é “Vacinação Infantil: Salvando Milhões de Vidas e Novos Desafios”.

“Vou abordar o extraordinário impacto das vacinas na saúde infantil, com destaque para o marco de uma publicação de 2024 que demonstrou como, nos últimos 50 anos, as vacinas salvaram milhões de vidas de crianças em todo o mundo”, afirmou Ana Karolina. A apresentação da médica terá a seguinte divisão temática:

Calendários de vacinação públicos e privados: o que há de novo e quais as diferenças;

A importância da vacinação em toda a rede de cuidado ao redor das crianças (família, cuidadores, profissionais de saúde, escola);

O papel fundamental da vacinação comunitária para a erradicação de doenças;

Os desafios da comunicação efetiva e empática com pais e pediatras, esclarecendo dúvidas e fortalecendo a confiança nas novas vacinas e no programa de vacinação como um todo.

Programação

A abertura oficial do Simpósio Pueri Talks será no dia 28 às 8h30, com a seguinte programação:

“O autismo e suas comorbidades”, com Erasmo Cosela, neurologista infantil e chefe de Neuropediatria no Instituto da Criança – HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP);

“Trissomia do cromossomo 21, apresentação e integração”, com Ana Claudia Brandão, pediatra da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein;

“Genes associados ao autismo”, com Andrea Sertié, bióloga e pesquisadora do IIEP (Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa) Albert Einstein.

No dia 29, também a partir das 8h30h:

“Avaliação da resposta imune humana”, com Kenneth Gollob, chefe do Grupo de Pesquisa em Imuno-Oncologia Translacional do A. C. Camargo Cancer Center;

“Alergia na infância”, com Kristina Kokron, professora colaboradora médica de Imunologia Clínica e Alergia – HCFMUSP;

“Vacinação na infância”, com Ana Karolina Marinho, médica do HCFMUSP.

Website: http://www.pueriexpo.com.br