Boletim da migração: Brasil tem 1,8 milhão de estrangeiros

No Brasil há 1.862.042 estrangeiros, entre residentes, residentes temporários, fronteiriços - moradores de países vizinhos em municípios que fazem fronteira com o Brasil -, refugiados e solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado.

Os números são do 8º Boletim da Migração no Brasil, divulgado pelo Departamento de Migração (DEMIG), ligado à Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com dados de dezembro de 2024.

Adriana Santos, gerente operacional da Schultz Vistos, destaca que o Brasil tem se consolidado como um destino atraente para estrangeiros. “Seja pela diversidade cultural, oportunidades de negócios ou demanda por mão de obra qualificada, os dados mostram que o país tem sido frequentemente considerado pela comunidade estrangeira”.

De acordo com levantamento, feito pelo veículo de jornalismo econômico InvestNews, houve uma alta de 63% na média mensal de concessões de vistos no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. Em um total de 20.691 concessões – entre janeiro e junho do ano passado, a média foi de 3.448 vistos por mês, a maior desde 2015.

Imigrantes e o mercado de trabalho brasileiro

A pesquisa do InvestNews, que analisou quase 395 mil processos de imigração desde 2015, revelou o perfil dos solicitantes de residência no Brasil, com base em uma tendência observada em 2024. A maioria dos imigrantes é do gênero masculino, com idades entre 30 e 45 anos, alto nível de educação formal e contratado por empresas estrangeiras para prestar serviços pontuais.

O 8º Boletim da Migração no Brasil apontou que, em 2024, 14.507 estrangeiros ingressaram no país por meio de visto de trabalho ou de investimentos. Segundo a gerente operacional da Schultz Vistos, os setores que mais buscam profissionais estrangeiros são Tecnologia da Informação (TI), engenharia, saúde, energias renováveis e a indústria automobilística, especialmente com a entrada de novas montadoras no país.

“A chegada de grandes empresas estrangeiras impulsiona a necessidade de profissionais especializados, tanto para transferência de tecnologia quanto para gestão e operação dessas indústrias. Isso gera oportunidades de desenvolvimento para o mercado brasileiro e colabora para a troca de conhecimento entre profissionais locais e estrangeiros”.

A especialista lembra que no Brasil existe um tipo de visto específico para profissionais altamente qualificados. “O Visto de Trabalho para Profissionais Altamente Qualificados é destinado a especialistas em áreas estratégicas, como tecnologia, engenharia e saúde. Os critérios incluem formação acadêmica, experiência profissional e, em alguns casos, salário mínimo estipulado”.

Os dados revelados pelo 8º Boletim da Migração no Brasil também mostraram o número de refugiados em solo brasileiro, 66.002 e de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado, 69.168.

Santos destaca que alguns estrangeiros podem enfrentar desafios ao buscar oportunidades de trabalho no Brasil, mas aponta fatores que facilitam a integração dos imigrantes no país.

“Os principais desafios incluem a burocracia no processo de visto, barreiras linguísticas, reconhecimento de diplomas estrangeiros e adaptação à cultura corporativa brasileira. No entanto, a modernização dos processos de imigração tem facilitado a regularização e integração desses imigrantes ao mercado de trabalho e à sociedade”

Processo de regularização e vistos

Segundo a gerente operacional, o processo para permissão de residência no Brasil varia conforme o tipo de visto, mas geralmente inclui a solicitação via Ministério da Justiça ou Embaixada do Brasil no país de origem, a apresentação de documentos, como passaporte, contrato de trabalho ou comprovação de investimento, o pagamento de taxas e a análise do pedido.

Os principais tipos de vistos disponíveis para estrangeiros que desejam residir e trabalhar no Brasil são o visto de trabalho temporário (para profissionais contratados por empresas brasileiras), visto de residência para investidores, visto de reunião familiar (para dependentes de cidadãos brasileiros ou estrangeiros residentes) e visto para professores e pesquisadores (voltado para profissionais do meio acadêmico).

A especialista da Schultz Vistos ressalta que contar com o suporte de profissionais qualificados pode ser decisivo para migrantes que buscam regularizar sua situação e solicitar um visto no Brasil. “O conhecimento atualizado sobre leis e requisitos migratórios garante que o processo seja realizado de forma eficiente e dentro da legalidade. O assessoramento de estrangeiros e empresas em todo o trâmite de obtenção de vistos e legalização contribui para uma experiência menos estressante e mais assertiva”.

