Mercado capilar cresce e Lisoterapia acompanha tendências

O salão que possui 3 unidades em São Paulo, o Lisoterapia, fechou 2024 com um balanço positivo e novos planos para 2025. De acordo com Edson Pereira, CEO do Lisoterapia, o ano passado foi desafiador, mas trouxe grandes conquistas para a marca.

“Conseguimos consolidar nossa presença no mercado, fortalecer nossa base de clientes e aprimorar nossos processos internos. Apesar dos desafios econômicos, encerramos o ano com crescimento e aprendizados que servirão de base para nossos próximos passos”, reflete.

Agora, Edson destaca que a prioridade é continuar investindo no aprimoramento da equipe. “Acreditamos que um time qualificado e bem preparado faz toda a diferença para oferecer um serviço de excelência e antecipar as demandas do mercado”, ressalta.

Além disso, outro objetivo do empresário é estabelecer o Lisoterapia como referência no setor. Para isso, a marca está focada no desenvolvimento de novos produtos e na melhoria contínua dos procedimentos, a fim de garantir melhor experiência para os clientes.

Mercado em crescimento e novas tendências

O interesse em compreender melhor os ingredientes, produtos, serviços e demais aspectos do cuidado capilar tem conquistado cada vez mais consumidores, especialmente da Geração Z, conforme aponta uma matéria da WGSN Insider.

Já segundo um relatório da Mordor Intelligence, o mercado brasileiro de cuidados capilares movimentou cerca de US$ 6,06 bilhões em 2023 e deve alcançar US$ 7,70 bilhões até 2028.

De olho nesses números, Edson afirma que o Lisoterapia pretende seguir reforçando seu compromisso com procedimentos livres de formol e investindo na personalização dos tratamentos para atender às necessidades específicas de cada cliente.

“A tendência é que o consumidor esteja cada vez mais consciente sobre os impactos dos produtos e tratamentos em sua saúde e bem-estar. O mercado tem se afastado dos alisamentos à base de formol, com uma busca crescente por alternativas seguras, eficazes e alinhadas a um estilo de vida mais saudável”, analisa.

Edson afirma estar entusiasmado com o futuro e confiante de que 2025 será um ano de evolução e inovação para o Lisoterapia. “Seguimos comprometidos na busca por oferecer soluções de alta qualidade, alinhadas às necessidades e expectativas dos nossos clientes”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/lisoterapia