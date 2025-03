Solar Coca-Cola investe R$ 70 milhões em gestão hídrica

A Solar Coca-Cola investiu em 2024 mais de R$ 70 milhões em tecnologias e processos que incluem redução do uso do recurso natural em processos industriais, recuperação de efluentes, conservação de bacias hidrográficas e a proteção de ecossistemas críticos. A companhia atua com 13 fábricas em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins.

Desde 2015, reduziu em 29% o consumo de água por litro de bebida produzido, atingindo 1,614 l/l. A meta é baixar para 1,50 litro de água captada por litro de bebida produzida até 2027. Para isso, medidas como atualização das tecnologias para eficiência hídrica, incluindo processo de ultrafiltração e reaproveitamento de vapor, além da modernização de lavadoras e sistemas de captação de água da chuva, vêm sendo adotadas.

Outras iniciativas pelo Brasil:

Modernização da Estação de tratamento de água de Maracanaú (CE), resultando em 6% de redução no consumo na unidade;





Expansão do sistema de tratamento em Várzea Grande (MT) com recuperação de 5% a mais de água na floculação;





Implementação de um novo piloto de CIP (Clean-In-Place) na fábrica de Maceió (AL), que visa reduzir o consumo em cerca de 15%;





Renovação do sistema em Suape (PE) com o objetivo de redução da microbiologia e consequentemente da limpeza semanal, economizando aproximadamente 10%.



Outras ações, como a instalação da primeira etapa de um novo sistema de adicionamento de gás em Natal (RN), que terá envase em alta temperatura, resultando em melhoria na qualidade do processo de limpeza e set up das linhas de produção, assim como ganho de energia elétrica e água em condensadores, também estão em andamento.

“A Solar Coca-Cola adota uma gestão estratégica dos recursos hídricos, considerando a água como um de seus principais ativos. Além disso buscamos constantemente novas formas de reduzir o impacto ambiental da nossa operação”, afirma Orlando Fiorenzano, diretor de Supply Chain da companhia.

Para além dos muros da fábrica

A Solar Coca-Cola investe em ações para mitigar impactos ambientais por meio de iniciativas externas. Os recursos são destinados, por exemplo, a programas sociais para acesso à água. Algumas ações:

Água+ Acesso leva infraestrutura hídrica para comunidades rurais, beneficiando famílias em regiões de escassez. Agora, o programa alcançará mais escolas e comunidades no Nordeste e na Amazônia;





Projetos de conservação ambiental, como o Mangue Vivo, em Alagoas, e Fazenda Raposo, no Ceará, garantem a preservação de áreas estratégicas para a recarga hídrica;





Apoio a iniciativas como Águas para Educar, que leva água potável para escolas, e a expansão dos agregadores de resíduos plásticos.



Certificação AWS e outras credenciais

A empresa foi a primeira franquia da Coca-Cola na América Latina a receber a certificação Alliance Water Stewardship (AWS). Certificaram-se sete fábricas entre 2023 e 2024.

Avaliaram-se diversos itens, entre eles o uso eficiente da água, a redução no consumo, o monitoramento da qualidade e sistemas de tratamento, ações para mitigar o impacto ambiental, garantia do acesso e saneamento nas comunidades locais, educação ambiental e participação nos comitês de bacias hidrográficas.

Além da AWS a Solar Coca-Cola conquistou o selo ESG-FIEC, concedido pela Federação das Indústrias do Ceará, e o Prêmio de Sustentabilidade ESG 2023, da FIEPE, na categoria Governança em Água.

Compromisso com o futuro

A Solar Coca-Cola vem atuando para expandir as práticas sustentáveis para toda a cadeia produtiva. Fornecedores e parceiros são incentivados a adotar tecnologias de eficiência hídrica, buscando assegurar que os ganhos ambientais sejam amplificados.

“Estamos sempre buscando novas tecnologias e processos que possam tornar nossa operação ainda mais sustentável”, destaca o diretor de Supply Chain, elencando os principais benefícios de investir em eficiência hídrica:

Eficiência operacional : redução do consumo de água nas fábricas, para garantir maior sustentabilidade na produção e, consequentemente, maior disponibilidade hídrica;





: redução do consumo de água nas fábricas, para garantir maior sustentabilidade na produção e, consequentemente, maior disponibilidade hídrica; Conservação de ecossistemas : proteção de bacias hidrográficas e recuperação de áreas de recarga hídrica;





: proteção de bacias hidrográficas e recuperação de áreas de recarga hídrica; Impacto positivo nas comunidades: projetos de acesso à água potável e saneamento, beneficiando diversas regiões.

Website: https://www.solarbr.com.br