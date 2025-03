Ayra By Greystar apresenta o novo jeito de viver da marca

Presente em 17 países, a Greystar - marca gestora de empreendimentos imobiliários e gestão de imóveis, trouxe para Brasil, o Ayra By Greystar, conceito de moradia de média a longo prazo, com contratos flexíveis de 3 a 30 meses, em unidades de alto padrão, com ambientes funcionais e em endereços estratégicos, próximo a parques, centros comerciais, hospitais e faculdades.

“O projeto Ayra by Greystar nasceu da tradição global Greystar para atender a crescente demanda do público brasileiro por moradia prática de alto padrão”, comenta Cristiano Viola, diretor de operações Greystar no Brasil.

Projetado pelo estúdio Ambidestro, o Ayra Higienópolis é um dos três projetos desenvolvidos pelo Ayra By Greystar, em parceria com a Cyrela, com 224 apartamentos, semi ou mobiliados, em configurações de studios e unidades de um ou dois dormitórios — distribuídos em 18 pavimentos, além de mais de trinta espaços para convivência, trabalho, entretenimento, socialização e pet friendly.

Também fruto da parceria com a Cyrela, o Ayra by Greystar Design by Pininfarina, foi desenvolvido junto com o estúdio Pininfarina e o arquiteto Carlos Rossi, além do paisagismo de Benedito Abbud.

Já o Ayra Pinheiros, lançado em 2023, foi o primeiro a chegar no Brasil e, atualmente, com 95% de ocupação, segundo a própria empresa.

Fundada em 1993, a Greystar administra mais de 850 mil contratos de locação, incluindo 122 mil camas de estudantes em todo o mundo. É uma empresa imobiliária totalmente integrada, que oferece globalmente experiência em gestão de investimentos, desenvolvimento de ativos para renda residencial e gestão de imóveis para locação. Com sede em Charleston, Carolina do Sul, a Greystar administra e opera mais de US$ 200 bilhões em imóveis em quase 200 mercados, incluindo escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa, América Latina e na região Ásia-Pacífico. A Greystar foi fundada por Bob Faith em 1993 com a intenção de se tornar a maior fornecedora de serviços no ramo de aluguel de imóveis residenciais. Site: www.greystar.com

