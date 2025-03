ABO-SP destaca avanço na habilitação de cirurgiões-dentistas

A Associação Brasileira de Odontologia do Estado de São Paulo (ABO-SP) vem a público manifestar seu apoio à recente decisão do Conselho Federal de Odontologia (CFO) em habilitar cirurgiões-dentistas a realizarem determinados procedimentos de cirurgia plástica facial. Esta medida representa um avanço significativo na valorização e reconhecimento da capacitação dos profissionais da odontologia no Brasil.

O presidente da ABO-SP, cirurgião-dentista e professor Mario Cappellette Jr., ressalta que a formação dos cirurgiões-dentistas brasileiros já contempla uma profunda compreensão da anatomia da face, o que os qualifica para atuar em procedimentos estéticos e funcionais nesta região do corpo. “A decisão do CFO é um reconhecimento da nossa competência técnica e científica. Estamos preparados para ampliar nossa atuação, sempre priorizando a segurança e o bem-estar dos pacientes”, afirma Cappellette Jr.

Entre os procedimentos que poderão ser realizados pelos cirurgiões-dentistas habilitados estão:

Rinoplastia: cirurgia que modifica a forma, o tamanho ou as estruturas do nariz.

Lifting facial (ritidoplastia): procedimento para suavizar os sinais de envelhecimento no rosto.

Otoplastia: cirurgia para corrigir imperfeições no formato ou tamanho das orelhas.

Blefaroplastia: técnica que “levanta” a pálpebra caída e corrige bolsas de gordura ao redor dos olhos.

Queiloplastia: procedimento para modificar o formato, volume e contorno dos lábios.

Para a realização desses procedimentos, os profissionais deverão passar por uma habilitação específica, cuja regulamentação está em fase final de elaboração pelo CFO. Essa habilitação garantirá que os cirurgiões-dentistas estejam devidamente capacitados para executar as cirurgias com excelência e segurança.

A ABO-SP reforça seu compromisso em apoiar seus associados na busca por aprimoramento contínuo e na adoção das melhores práticas clínicas. “Estamos à disposição para colaborar com o CFO na implementação desta nova etapa para a odontologia brasileira por meio de diversas iniciativas, principalmente pelos nossos cursos de especialização, reconhecidos e valorizados nacional e internacionalmente, recebendo alunos de todo o Brasil e do exterior”, finaliza o presidente da ABO-SP, Mario Cappellette Jr.

