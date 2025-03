Exposição “Mulheres” de Gaby Alves chega ao Metrô Rio

A artista visual Gaby Alves apresenta a exposição “Mulheres” na Estação Uruguaiana do Metrô Rio, no Rio de Janeiro. A mostra, com curadoria de Vera Simões, reúne 14 trabalhos de fotografia bordada e pode ser visitada até o dia 20 de abril.

O bordado, tradicionalmente associado à ornamentação de tecidos, ganha novos significados nas mãos da artista. Para Gaby Alves, a técnica se tornou uma forma de expressão, transformando a agulha em pincel e o fio em cor. Em “Mulheres”, ela homenageia figuras femininas que marcaram sua trajetória e reflete sobre a força do feminino na construção da sociedade.

A exposição busca resgatar a potência simbólica das cores e texturas, conferindo um novo olhar à arte têxtil. As obras retratam mulheres que inspiram e ressignificam o universo feminino, compondo um mosaico de identidade e memória.

Serviço: Exposição “Mulheres”



Local: Estação Uruguaiana do Metrô Rio (Acesso D – Av. Presidente Vargas, S/N, Centro – Rio de Janeiro/RJ)



Período: até 20 de abril

Informações para a imprensa: Cris Primi – Assessoria de Imprensa



Contato: (11) 99664-8117

Website: https://www.instagram.com/gabyalves/