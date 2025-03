Mixtou lança programa de afiliados com foco em renda extra

A Mixtou, plataforma de e-commerce, desenvolveu um programa de afiliados para quem deseja ganhar dinheiro de forma prática e sem complicações. A Minha Loja Mixtou possibilita que qualquer pessoa inicie vendas on-line sem a necessidade de investir em estoque ou gerenciar a logística.

Para participar, basta realizar o cadastro gratuito na página oficial do programa. O único requisito é ter mais de 18 anos. Após a aprovação, o afiliado recebe acesso a uma loja virtual personalizada com produtos selecionados da Mixtou. As comissões sobre as vendas variam entre 5% e 30%, conforme o tipo de produto e as campanhas ativas.

Como funciona o programa?

A Minha Loja Mixtou foi criada para oferecer uma alternativa acessível ao comércio digital, permitindo que afiliados tenham uma loja pronta para divulgação. Sempre que uma venda é concluída, uma comissão proporcional ao valor da compra é gerada.

Todo o processo de pagamento, envio dos pedidos e atendimento ao cliente ficam sob a responsabilidade da Mixtou, garantindo que os afiliados possam focar exclusivamente na divulgação e no relacionamento com seu público.

A expansão do mercado de afiliados

O modelo de afiliados tem se consolidado como uma estratégia promissora para empreendedores digitais. No Brasil, essa tendência acompanha o crescimento global. Um relatório da Admitad, divulgado pelo portal E-commerce Brasil, apontou um aumento de 8% no número de afiliados brasileiros em 2023, refletindo a crescente busca por esse modelo de negócio.

Diante desse cenário, a Mixtou estruturou um programa voltado tanto para quem já possui experiência em vendas on-line quanto para iniciantes que desejam utilizar a infraestrutura de um e-commerce consolidado.

Oportunidades de monetização no comércio digital

A loja virtual personalizada pode ser promovida em diferentes canais, como redes sociais, blogs, vídeos e grupos on-line. O crescimento da influência digital tem ampliado o impacto do marketing de recomendações, tornando essa estratégia cada vez mais relevante.

?Uma pesquisa realizada pela Opinion Box e Influency.me revelou que 69% dos consumidores brasileiros já realizaram compras após a recomendação de influenciadores nas redes sociais. Esse dado destaca o potencial do marketing de afiliados como uma estratégia eficaz para monetizar a presença digital

"A Minha Loja Mixtou nasceu para oferecer uma nova forma de empreender. Acreditamos que qualquer pessoa pode transformar sua rede de contatos em uma oportunidade de renda extra, sem precisar investir dinheiro ou lidar com questões burocráticas", explica Mayara Moreira, Gerente de Marketing da Mixtou.

Processo de cadastro

O cadastro pode ser realizado diretamente no site da Minha Loja Mixtou. Após a aprovação, o afiliado recebe acesso à loja virtual e pode iniciar as atividades de divulgação e vendas.

O programa surge como uma alternativa acessível para ingressar no comércio digital, proporcionando comissões proporcionais ao desempenho das vendas, sem custos iniciais.

Website: https://www.mixtou.com.br/