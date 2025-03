Habilidades humanas permanecem na era da IA

A rápida adoção da inteligência artificial (IA) no ambiente corporativo está transformando o mercado de trabalho, exigindo que os profissionais desenvolvam novas abordagens para manter sua relevância. Com a automação de processos e o uso crescente de algoritmos em atividades anteriormente realizadas por humanos, habilidades comportamentais emergem como diferenciais competitivos.

“A inteligência artificial tem ampliado eficiência e produtividade, mas existem características intrinsecamente humanas que a tecnologia não consegue replicar. Habilidades como empatia, criatividade, pensamento crítico e capacidade de se conectar com as pessoas são essenciais para os profissionais que buscam se destacar”, afirma Polyana Macedo, gerente executiva de RPO no ManpowerGroup Brasil.

Segundo relatório da Experis, vertical do ManpowerGroup para Recrutamento, Seleção e Gestão de Profissionais de TI, mais da metade (52%) das grandes empresas globais, aquelas com mais de 5.000 colaboradores, já utilizam inteligência artificial em suas operações. Entre as pequenas empresas, com menos de 50 funcionários, a adoção é de 44%. Além disso, um terço (33%) das companhias que ainda não implementaram a IA planeja fazê-la nos próximos três anos, o que elevará para 81% o número de empregadores globalmente utilizando essa ferramenta até 2027.

Polyana Macedo destaca que, embora a IA esteja transformando processos operacionais, as habilidades relacionadas à interação humana permanecem insubstituíveis. “As organizações buscam profissionais capazes de interpretar cenários complexos, engajar equipes e tomar decisões que considerem não somente dados, mas também nuances humanas que a IA não capta plenamente”, observa.

A especialista também aponta que a implementação da IA está redefinindo os processos de recrutamento de talentos. Embora a tecnologia auxilie na triagem e análise inicial de candidatos, a percepção humana continua sendo crucial na decisão de contratação. “A transformação digital nos processos seletivos é significativa, mas cabe às lideranças identificar profissionais que, além de competências técnicas, demonstrem resiliência, criatividade e habilidades interpessoais”, enfatiza Macedo.

Motivação e engajamento são outros aspectos que, segundo Polyana, diferenciam profissionais no mercado atual. Enquanto a tecnologia pode otimizar tarefas, a iniciativa e o comprometimento com os objetivos da organização são determinantes para o avanço na carreira. “O alinhamento com a cultura empresarial e a busca contínua por desenvolvimento são altamente valorizados. A capacidade de aprender e se adaptar às mudanças permanece como um diferencial”, acrescenta.

A construção de redes de contato autênticas também ganha importância neste cenário. Participar de discussões relevantes e compartilhar experiências fortalece a presença profissional no mercado. “Embora a IA possa sugerir conexões profissionais baseadas em padrões, a criação de relacionamentos é uma habilidade exclusivamente humana”, ressalta a gerente.

Frente a esse panorama, Polyana Macedo recomenda que os profissionais invistam no desenvolvimento de competências comportamentais, aliando o uso da tecnologia à inteligência emocional e mantendo-se atualizados sobre as tendências do mercado. “A qualificação contínua, a capacidade de colaborar efetivamente e o aprimoramento das habilidades interpessoais são elementos essenciais para quem deseja se destacar e construir uma carreira sustentável na era da inteligência artificial”, conclui.

Website: https://blog.manpowergroup.com.br/inteligencia-artificial-mercado-de-trabalho