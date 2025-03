ATUALIZAÇÃO -- Aceitando Reservas: Royalton CHIC Barbados Amplia Presença da Marca no Caribe

ST. MICHAEL, Barbados, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts chama a atenção e acelera o ritmo, redefinindo a hospitalidade com tudo incluído em Barbados. A partir de hoje, o Royalton CHIC Barbados, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, está oficialmente aceitando reservas, se preparando para uma inauguração espetacular meados de 2026. Situado ao longo da glamorosa Gold Coast de Barbados, este elegante resort de estilo de vida foi projetado para os criadores de tendências que buscam emoção e sofisticação em igual medida. Os hóspedes desfrutarão de experiências eletrizantes e luxo sem esforço, onde todos os momentos são inesquecíveis, vibrantes e elegantes.

"A demanda por luxo moderno apenas para adultos e com tudo incluído está aumentando cada vez mais, com os viajantes buscando mais do que apenas relaxamento - eles querem experiências sociais envolventes. Com a Jamaica e Barbados se juntandoànossa coleção, estamos introduzindo uma nova era ousada de viagens de alto nível, adaptada para quem busca indulgência e energia em igual medida”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. "Barbados tem sido um destino de distinção, o cenário perfeito para a experiência do Royalton CHIC Resorts."

Como a primeira propriedade do Blue Diamond Resorts em Barbados, essa adição reforça a expansão da marca nos destinos mais vibrantes e procurados do Caribe. Coincidindo com o 15º aniversário da inovação da empresa em hospitalidade com tudo incluído, o Royalton CHIC Barbados é mais outro marco ousado no crescimento contínuo da empresa, oferecendo indulgência de alta qualidade infundida com um espírito inegavelmente social. Assim como Barbados, uma ilha célebre por sua elegância sem esforço, cultura animada e apelo do jet set, o resort foi projetado como o melhor refúgio para adultos, oferecendo o equilíbrio perfeito entre relaxamento e emoção, tudo sob o conceito exclusivo "Party Your Way".

Projetado para um conforto animado e contemporâneo, o Royalton CHIC Barbados contará com 220 suítes elegantes, oferecendo opções como vista para o mar, acesso para nadar e terraços privativos. Os hóspedes que buscam uma estadia aprimorada podem optar pela categoria de suíte Diamond Club™, com serviço de mordomo personalizado, comodidades exclusivas e áreas de praia e piscina exclusivas do Diamond Club™. A cena culinária do resort será igualmente fabulosa, com nove restaurantes e três bares combinando os sabores locais com influências globais, incluindo uma churrascaria vibrante, o deslumbrante Level 18 Rooftop Cabana Lounge e um novo e atraente restaurante French-Island-Fusion que elevará sabores clássicos com um toque caribenho.

Incorporando o espírito do Royalton CHIC Resorts, o resort terá uma mistura dinâmica de entretenimento, bem-estar e experiências sociais. Os hóspedes podem relaxar no The Royal Spa, participar de aulas de alta energia do Royalton FIT ou se divertir com entretenimento ininterrupto com curadoria dos CHIC Angels. Seja se deliciando com o luxoàbeira da piscina, desfrutando da vida noturna mais vibrante da ilha ou se entregando a experiências exclusivas, cada estadia será projetada para uma indulgência sem remorso e momentos inesperados.

Após o tão esperado lançamento do Royalton CHIC Antigua no ano passado e o recente anúncio do Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, esta última adição fortalece a visão do Blue Diamond Resorts de reimaginar a experiência com tudo incluído apenas para adultos. A abertura do Royalton CHIC Barbados marca mais um passo ousado da sua expansão - provando que o luxo apenas para adultos nunca foi tão atraente.

As reservas estão abertas para estadias em meados de 2026. Para mais informação ou para reservar as suas próximas férias visite royaltonchicresorts.com.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 80 hotéis e mais de 20.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Royalton CHIC Resorts

O Royalton CHIC Resorts oferece experiências Party Your Way animadas e efervescentes com tudo incluído exclusivas para adultos para o seu deleite com o inesperado. Localizada em destinos populares do Caribe, como Punta Cana, República Dominicana, Cancun, México, e Antigua, esta nova geração de conceito tudo incluído exclusivo para adultos oferece experiências inigualáveis em que o luxo e a diversão se encontram em cada local idílico. Seja para relaxar, se entreter ou se deleitar, divirta-se do seu jeito com o Party Your Way.

Ideal para casais, grupos, solteiros ou amigos, com seus quartos e suítes modernas All-In Luxury™, DreamBed™ de luxo, uma variedade de opções culinárias, All-In Connectivity™ e exclusividade com a categoria Diamond Club™. Os hóspedes podem relaxar, se mimar no spa ou se divertir nos eventos e festas temáticas exclusivas do resort em locais exclusivos.

Para mais informação sobre o Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4985b83d-66a7-4ed1-b697-8c17458da2dc

Para mais informações, contate media@bluediamondresorts.com.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9399159)