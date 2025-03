Gallant Capital adquire Altify, uma plataforma líder mundial em software de planejamento de contas para capacitação de vendas

A Gallant Capital Partners ("Gallant") anunciou hoje que concluiu a aquisição da Altify (a "Empresa"). A Altify é uma plataforma líder em software para capacitação de vendas que oferece transformação de vendas de missão crítica a empresas corporativas. A nuvem de IA de planejamento de contas da Altify impulsiona um crescimento de receitas previsível e sustentável. Como parte da transação, a Gallant está fazendo parceria com Patrick Morrissey e Anthony Reynolds, que estão retornando para liderar a Empresa como Diretor Executivo e Membro do Conselho Executivo, respectivamente.

“A Altify é líder de mercado no setor de capacitação de vendas e otimização de receitas, com um longo histórico de entrega de ROI tangível a seus clientes. Estamos animados em fazer parceria com Patrick e Anthony, a fim de impulsionar o crescimento como um negócio independente", disse Jon Gimbel, Sócio da Gallant.

"A plataforma de IA de planejamento de contas da Altify é claramente diferenciada e essencial para sua base de clientes de primeira linha", acrescentou Chris Suen, Diretor Geral da Gallant. "Vemos uma oportunidade significativa de investir de volta no negócio para expandir ainda mais os recursos da plataforma e atender ainda melhor seus clientes."

"Esta aquisição representa a terceira cisão corporativa da Gallant no ano passado e destaca o firme compromisso da Gallant em ser uma parceira confiável para vendedores corporativos e equipes de gestão. Estamos confiantes de que a Altify irá prosperar como uma empresa independente sob nossa propriedade", acrescentou Anthony Guagliano, Sócio da Gallant.

"Estou entusiasmado por retornaràAltify e liderar a equipe como diretor executivo. A parceria com a Gallant irá impulsionar nosso crescimento e nos ajudar a gerar impacto para nossos clientes. O enfoque colaborativo, a profunda experiência operacional e o capital da Gallant para avançar com o investimento em nossa plataforma de software nos permitirão satisfazer melhor as necessidades em evolução de nossos clientes. Toda a equipe da Altify está muito empolgada com o futuro e as incríveis oportunidades que a empresa tem adiante", continuou Patrick Morrissey.

Sobre a Altify

A Altify é a nuvem de IA de planejamento de contas para equipes de receita que usam o Salesforce. Ao oferecer uma combinação de metodologia, processo de vendas e tecnologia habilitada para IA, a Altify possibilita que organizações de vendas de classe mundial solucionem problemas, desenvolvam relacionamentos e ganhem mais oportunidades. Desenvolvida nativamente na plataforma Salesforce, a plataforma de planejamento de contas da Altify ajuda milhares de vendedores, líderes de vendas e equipes de receita a alcançar otimização sustentada de receitas do cliente e sucesso de vendas. Saiba mais em www.altify.com.

Sobre a Gallant

A Gallant Capital Partners é uma empresa de capital privado que investe em tecnologia, serviços empresariais e empresas industriais. A Gallant executa uma estratégia de investimento com foco operacional na prioridade de estreitas parcerias com empresas que podem se beneficiar de seus amplos relacionamentos no setor e experiência operacional. A empresa faz parcerias com proprietários, fundadores e equipes de gestão para maximizar o valor e impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo para suas empresas de portfólio. A Gallant foi fundada em 2018 e tem sede em Los Angeles. Para mais informações, acesse www.gallantcapital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Informações de contato com a mídia:

Jamie Kim

Gallant Capital

jkim@gallantcapital.com

(310) 362 3309