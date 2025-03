Petrol Lubrificantes marca presença na Automec 2025

A Petrol Lubrificantes, fabricante de óleos lubrificantes para automóveis e máquinas, estará presente na edição do ano de 2025 da Automec, feira internacional de autopeças, equipamentos e serviços. O evento ocupará o São Paulo Expo dos dias 22 a 26 de abril, onde a marca de lubrificantes se encontrará no estande C21.

Durante os quatro dias de evento, a Petrol apresentará os produtos do catálogo, além de abordar temáticas sobre o processo de produção fabril, distribuição e divulgação da marca brasileira. Também serão compartilhadas dicas para manter a saúde do motor e como preservar o automóvel.

O gerente nacional de vendas da Petrol, Rodrigo César, comentou sobre a presença da marca na feira: “Participar da Automec é sempre um momento de validação da nossa marca. A Petrol tem quase 60 anos, e somos daqui, do Brasil. Com a presença na Automec, falamos sobre nossa transparência e também sobre nosso catálogo de produtos”, afirma o gerente.

A Automec reúne marcas nacionais e internacionais, apresentando soluções em peças, acessórios e serviços para veículos leves, pesados e comerciais. O evento oferece aos profissionais do setor a oportunidade de estabelecer conexões comerciais, conhecer as últimas novidades tecnológicas e participar de treinamentos especializados.

Com a expectativa de atrair mais de 90.000 visitantes interessados no mercado do setor automotivo, a 16ª edição da Automec expandiu o seu espaço externo com mais de 1,5 mil m².

Serviço: Automec 2025

Data: 22 a 26 de abril

Horário: de terça a sexta-feira, das 13h às 21h - sábado, das 09h às 17h

Local: São Paulo Expo, São Paulo

Estande da Petrol Lubrificantes: C21

Website: http://www.petrol.com.br