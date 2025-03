Nova campanha Yázigi mostra como o inglês abre oportunidades

O Yázigi está lançando sua nova campanha anual, “O inglês do Yázigi dá voz!”, que em 2025 tem como objetivo mostrar que o inglês não é apenas sobre aprender um idioma, mas oferecer aos alunos ferramentas que lhes permitam se comunicar em diferentes contextos, seja para realizar sonhos, conquistar oportunidades de trabalho ou participar de discussões relevantes no mundo. Desenvolvida pela agência Qwerty, a campanha acontece em âmbito nacional, com ativações locais e nos canais digitais oficiais da marca e de suas escolas franqueadas, com mais de 200 operações no país.

“No Yázigi, queremos continuar trazendo histórias de alunos e pais que falem como o inglês aprendido na escola foi a chave para destravar novas perspectivas e abrir portas. O inglês continua representando uma ferramenta que ‘desbloqueia’ o poder de comunicação, que dá voz e prepara o caminho do aluno para o sucesso”, afirma Bruno Lima, gerente de marketing do Yázigi. “Ao invés de simplesmente falar do idioma de forma genérica, a campanha mostra parte da jornada de cada aluno de maneira 100% real”, completa Lima.

A campanha mostra que o Hub Educacional de idiomas do Yázigi consegue atender a todos os públicos: para os pais, o foco da comunicação é abordar a segurança e o aprendizado para as crianças. Já para os adolescentes, o intuito é reforçar uma metodologia que prioriza uma conversação ativa, além de acompanhamento do progresso por meio de exame internacional.

Por fim, para os estudantes adultos/jovens profissionais, a campanha ressalta a flexibilidade no ensino on-line e presencial, adaptados à realidade de trabalho e estudo. Há ainda a abordagem de proficiência comprovada no idioma, por meio de exames internacionais, feitos nas próprias escolas da marca, completando o ciclo de aprendizagem.

Sobre o Yázigi



O Yázigi, que completa 75 anos em 2025, está presente em 20 estados brasileiros e 120 cidades, com mais de 45 mil alunos. Atualmente, o Yázigi posiciona-se no mercado como um Hub Educacional de Idiomas, oferecendo aos seus investidores e franqueados diversas possibilidades. Um exemplo é Yázigi for Business, que apresenta soluções corporativas voltadas a aprendizagem de idiomas para empresas, de forma flexível e adaptável, de acordo com as necessidades de cada negócio. Já o Yázigi For Schools oferece suporte para a instituições de ensino e acompanhamento personalizado.



Para mais informações, basta acessar: https://www.yazigi.com.br/

Ficha técnica

Agência - Qwerty

ECD - Cris Albano

CD - Andre Toledo

DA/Design - Maíra Melo e Pati Rezende

Copy - Juliana Coelho

Revisão - Paula Piva

Arte Final - Fabinho

Aprovação Pearson: Fernando Lugó, Bruno Lima, André Alves, Rodrigo Bassan, Beatriz Moreira, Deyse Duarte e Maria Nemes.

Filme/Foto

Produtora: MC Produções @mcprod__

Direção: Fernanda Frazão @fernandafrazao

Direção De Produção: Mariana Cezário @maricezario @mcprod__

Direção De Fotografia: Alexandre Baxter @alexandrebaxter

Fotografia Still e Tratamento de Imagem: Bruno Maluf e Victor Faria @clickestudio

Making Of: Vinicius Vihred @vihred

Captação depoimentos: Vitor Augusto @vitor.amb

Pós-produção filmes: Zefini @zefini_pós

Pós-produção depoimentos: Rafael Bueno @rafaelcatata

Produtora de áudio: BlendECD

Website: https://www.yazigi.com.br/