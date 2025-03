Esporte Clube Sírio realiza exposição sobre a história da Síria no Club Homs SP

O Esporte Clube Sírio, por meio do Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio, promove a exposição “Síria – 12.000 a.C. – 2.000 d.C. - Culturas, Civilizações, Estados, Reinos e Impérios”, de 20 de março a 21 de abril, das 12h às 19h, no Club Homs, em São Paulo. A mostra é aberta ao público e a entrada é franca.

Parceria entre o Esporte Clube Sírio e o Club Homs para esta temporada, a exibição reúne 30 painéis com a história de 14 mil anos da Síria e conta com objetos antigos e réplicas de peças originais em museus importantes,como o primeiro alfabeto e a primeira universidade, entre outras.



Serviço:

O quê: exposição “Síria – 12.000 a.C. – 2.000 d.C. Culturas, Civilizações, Estados, Reinos e Impérios”



Quando: de 20 março a 21 de abril, das 12 às 19h





Quanto: aberta ao público, entrada franca





Onde: Club Homs - Avenida Paulista, 735 - Jardins - São Paulo – SP





Website: https://www.sirio.org.br/