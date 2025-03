Dia Mundial da Água incentiva a educação ambiental

A escola é um dos primeiros espaços onde as crianças aprendem sobre o mundo ao seu redor e desenvolvem hábitos que levarão para a vida toda. Dados do PISA mostram que estudantes com maior exposição à educação ambiental tendem a ter maior conhecimento e preocupação com questões ambientais. Mais do que transmitir conhecimento acadêmico, as instituições de ensino ajudam a formar cidadãos responsáveis, capazes de tomar decisões conscientes e sustentáveis.

Criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, visa a ampliação da discussão sobre esse tema, e traz consigo a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é ordenada em dez artigos, reforçando a importância da água como um recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Além disso, a agenda 2030 da ONU evidencia a importância da água por meio de diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como:

ODS 6: trata do acesso à água potável e saneamento;





ODS 12: incentiva o consumo responsável;





ODS 13: voltado para a ação contra a mudança global do clima;





ODS 14: aborda a preservação da vida na água.



Para celebrar a data, o Elite Rede de Ensino promoverá uma série de atividades pedagógicas e interativas com seus alunos, incentivando a conscientização sobre a preservação desse recurso essencial. O objetivo é formar cidadãos mais conscientes, capazes de adotar práticas sustentáveis em seu dia a dia.

“A água é um bem precioso e indispensável para todos os seres vivos. Por isso, além de estimular a economia e o reúso desse recurso, a escola também incentivará a reflexão sobre a redução do lixo e seus impactos nos ecossistemas aquáticos. O aprendizado se dará de forma leve e divertida, por meio de experiências sensoriais, atividades artísticas e jogos interativos”, explicou Glaucia Batista Sobral, coordenadora do segmento Educação Infantil e Fundamental Anos Iniciais do Elite.

Abaixo é possível conferir algumas das iniciativas que serão realizadas:

Exploração sensorial : as crianças irão explorar a água de maneira lúdica, manipulando diferentes recipientes e observando mudanças de cor ao adicionar corantes alimentares;





: as crianças irão explorar a água de maneira lúdica, manipulando diferentes recipientes e observando mudanças de cor ao adicionar corantes alimentares; Histórias sobre água : leitura de livros infantis que abordam a importância da água e discussões sobre o ciclo da água e o consumo consciente;





: leitura de livros infantis que abordam a importância da água e discussões sobre o ciclo da água e o consumo consciente; Arte com água : pintura com água no chão de concreto, permitindo que os alunos vejam os efeitos momentâneos da água sobre a superfície;





: pintura com água no chão de concreto, permitindo que os alunos vejam os efeitos momentâneos da água sobre a superfície; Experimentos com Água : atividades para observar flutuação de objetos e demonstrar o ciclo da água em recipientes transparentes;





: atividades para observar flutuação de objetos e demonstrar o ciclo da água em recipientes transparentes; Piquenique sustentável : um encontro ao ar livre para reforçar o descarte correto do lixo e a utilização de materiais reutilizáveis e biodegradáveis;





: um encontro ao ar livre para reforçar o descarte correto do lixo e a utilização de materiais reutilizáveis e biodegradáveis; Jogo da memória da água: atividade didática com cartões ilustrativos sobre elementos relacionados à água, incentivando o aprendizado de forma interativa.





“Mais do que uma pauta global, o cuidado com a água deve fazer parte do dia a dia, seja no uso consciente de recursos, no incentivo ao uso de garrafas reutilizáveis ou no reaproveitamento de materiais escolares, atitudes simples que contribuem para a preservação desse bem essencial”, acrescentou Glaucia, finalizando: “Acreditamos que a conscientização ambiental deve começar desde cedo, e a escola tem um papel fundamental nesse processo”.

Website: https://ensinoelite.com.br/