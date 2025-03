Busca por ergonomia no trabalho impulsiona o uso de suportes

A ergonomia no ambiente de trabalho tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente com o aumento do uso de dispositivos eletrônicos, como notebooks, tablets e monitores. A falta de um suporte adequado para esses equipamentos pode levar a problemas posturais e dores musculares, comprometendo o bem-estar e a produtividade.

De acordo com o Manual de Ergonomia para Uso de Dispositivos de Tela em Home Office, da Universidade Federal do Ceará, a utilização prolongada de notebooks sem um suporte adequado pode resultar em flexão excessiva do pescoço, sobrecarga na coluna cervical e fadiga muscular. O manual recomenda que a tela do dispositivo fique alinhada ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo, minimizando esses riscos.

Além dos impactos na saúde, um ambiente ergonomicamente adequado também influencia diretamente a produtividade. Segundo a consultoria Berry Consult, empresas que investem em ergonomia conseguem reduzir em até 30% o absenteísmo causado por problemas musculoesqueléticos. A redução de afastamentos por dores e lesões não apenas diminui custos com assistência médica, mas também melhora a eficiência operacional. Colaboradores que trabalham sem desconforto físico tendem a ser mais engajados e produtivos ao longo do expediente.

Conforme destacado pelo portal de saúde CUF, a posição do monitor é um fator essencial para a ergonomia. O portal recomenda que a tela esteja posicionada diretamente à frente do usuário, com a borda superior na altura dos olhos. Esse ajuste evita a necessidade de inclinação da cabeça e ajuda a prevenir dores musculares na região cervical.

Com a busca crescente por um ambiente de trabalho mais confortável, muitas empresas e profissionais autônomos estão investindo em acessórios ergonômicos. Suportes para notebooks e monitores tornaram-se itens essenciais para quem deseja manter uma postura correta e evitar problemas de saúde a longo prazo.

De acordo com César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou, a demanda por produtos ergonômicos tem crescido consideravelmente. “O uso de equipamentos ergonômicos deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade em muitos ambientes de trabalho. Esses acessórios proporcionam mais conforto e segurança, ajudando a prevenir dores e reduzir afastamentos causados por má postura”, afirma.

Ele destaca que os produtos da PIX, disponíveis na Mixtou, foram desenvolvidos para atender às diferentes necessidades dos consumidores. “Temos uma linha completa com mesas elétricas de altura ajustável, além de suportes para notebooks e monitores, que auxiliam na criação de estações de trabalho mais confortáveis e eficientes”, explica.

Ainda segundo César, investir em ergonomia, aliado ao uso de equipamentos adequados, é uma maneira acessível e eficaz de minimizar os impactos das doenças ocupacionais e garantir um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

