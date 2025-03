São Paulo se engaja na COP 30 com ações no Viva Arouche

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será realizada em novembro de 2025, em Belém do Pará. Entretanto, São Paulo também terá atividades relacionadas ao evento, com encontros preparatórios e ações paralelas voltadas à conscientização sobre questões climáticas.

Uma das iniciativas na capital paulista acontecerá no Espaço Viva Arouche, que, em parceria com a Oficina de Artes Virtual, promoverá uma série de eventos ao longo de 2025. A programação incluirá palestras, oficinas de letramento sobre temas ambientais e exposições artísticas com a temática "Arte e Emergências Climáticas". A primeira atividade será realizada no dia 29 de março de 2025, sob a organização de Elinei Sena, reunindo especialistas e representantes de diversas áreas.

O evento contará com a presença de profissionais de diferentes segmentos, como o artista plástico João Matomoto, a diretora do Ateliê Natureza Impressa, Edvania Rego, o professor universitário de comunicação visual Carmo Rego, a turismóloga e produtora cultural Rosa Sena, o advogado e professor universitário Stael Lima, representante da OAB Pará, e a professora e produtora cultural Giselle Monteiro, que atua na área de artes e projetos culturais no Pará.

Participação de especialistas e atividades em São Paulo

Localizado na Rua do Arouche, 126, no centro de São Paulo, o Espaço Viva Arouche recebe iniciativas voltadas à arte e à cultura. O espaço é coordenado pela historiadora e cantora lírica Luciene Weiland e pelo empresário e produtor Rodrigo Oliver, reunindo diferentes ações de caráter socioambiental.

A programação contará também com a participação de representantes de Belém do Pará, que contribuirão remotamente com debates e apresentações sobre os desafios climáticos na região amazônica. Entre eles, Marcielen Maciel, jovem negra quilombola, técnica em pesquisa ambiental e voluntária do projeto Cáritas-Içá, que abordará questões relacionadas às juventudes e ao impacto ambiental em comunidades tradicionais.

Inscrições e participação

Interessados em acompanhar as atividades poderão se inscrever por meio de um formulário que será disponibilizado no perfil oficial do Instagram: @vivaarouche.

Website: https://www.instagram.com/vivaarouche/