BeFly lança e-book gratuito sobre tendências do turismo

A BeFly acaba de lançar um e-book gratuito sobre as principais tendências que moldarão o futuro do turismo em 2025. Em um cenário global de transformação acelerada, no qual os avanços tecnológicos, as mudanças comportamentais e a conectividade crescente são os principais motores dessa evolução, o turismo vive um momento único de adaptação e renovação.

Entre as principais tendências apontadas no e-book, destacam-se as mudanças no turismo de lazer, corporativo, e de luxo. No turismo de lazer, destinos consagrados continuam a atrair turistas, mas há uma crescente demanda por destinos menos explorados, onde a autenticidade e a exclusividade ganham relevância.

“Acreditamos que o turismo está se transformando em um mosaico dinâmico, onde cada tendência é uma peça fundamental que reflete os desejos e as necessidades dos viajantes”, afirma Luciano Guimarães, vice-presidente de Negócios da BeFly. “As inovações tecnológicas, como a inteligência artificial (IA), não só complementam o atendimento humano, mas também criam experiências mais personalizadas e imersivas para os consumidores”, complementa.

Para o segmento corporativo, as viagens presenciais estão de volta, destacando a importância do contato físico nas relações de negócios, que foram impactadas pela digitalização.

“O turismo de luxo, por sua vez, continua a ser guiado pela exclusividade, enquanto o turismo experiencial, incluindo eventos esportivos, shows e festivais, ganha cada vez mais espaço. A personalização será um fator-chave para a satisfação dos viajantes em 2025”, explica Sylvio Ferraz, vice-presidente de Produtos e Novos Negócios da BeFly.

Neste e-book, disponível no site da holding, a BeFly explora os insights e as mudanças que já estão em curso, oferecendo uma visão sobre um setor que continua a evoluir, mostrando as tendências emergentes que poderão moldar as viagens no próximo ano.

Website: https://befly.com.br/